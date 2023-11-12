Хто куди. Розвідка Британії розповіла про ймовірну долю "вагнерівців"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розвідку Британії .

Як пише розвідка, ймовірно, вищезгаданий підрозділ "Вагнера" очолює син колишнього голови ПВК Євгена Пригожина Павло.

Інші бійці "Вагнера", можливо, приєднались до ПВК "Редут", яка, згідно з розслідуванням "Радіо Свободи", налічує загалом 7 тисяч осіб.

"1 листопада 2023 року лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що медики групи Вагнера увійшли до складу чеченського спецпідрозділу "Ахмат". Раніше, 25 жовтня 2023 року, Кадиров заявив, що 170 колишніх бійців "Вагнера" вже приєдналися до "Ахмату", - пише розвідка.

Смерть Пригожина

23 серпня у Тверській області розбився бізнес-джет. Пізніше з'ясувалось, що серед пасажирів літака був ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин, командири та бійці його ПВК.

Через декілька днів Слідчий комітет РФ офіційно підтвердив загибель ватажка "Вагнера" Пригожина в авіакатастрофі. Вже 29 серпня його пресслужба заявила про поховання найманця на Прохорівському кладовищі у Санкт-Петербурзі. Прощання нібито пройшло у закритому форматі.