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"Надзвичайно вдала операція". Розвідка розкрила деталі знищення кораблів у Криму

Україна, Субота 11 листопада 2023 13:32
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"Надзвичайно вдала операція". Розвідка розкрила деталі знищення кораблів у Криму Фото: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Криму були знищені два малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ. Вони були важливими для окупантів, оскільки виконували роль носіїв зенітно-ракетних комплексів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Це надзвичайно вдала операція. Мова йде не лише про два вже можна стверджувати знищених десантних катери, достатньо сучасних як для російського флоту. Окрім знищеного БТР і втрат серед особового складу, це також носії зенітно-ракетних комплексів, які мали прикривати інші судна Чорноморського флоту РФ", - сказав представник ГУР.

Він пояснив, що такі судна використовувалися і під час операції на острові Зміїний. Замінити їх сьогодні окупанти не мають чим.

Юсов також додав, що внаслідок таких атак у Чорному морі російський Чорноморський флот поступово перебазовується до Новоросійська та інших портів. Йдеться не тільки про кораблі, але й про допоміжну інфраструктуру.

"Цей процес триває. Повністю з Криму вони не можуть собі дозволити вийти, намагаються шукати якісь нові шпаринки і вигадувати інструменти захисту", - додав розвідник.

Що відомо про операцію ГУР

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що розвідники Головного управління розвідки Міноборони провели успішну спецоперацію у Криму. У селищі Чорноморське були уражені два малі десантні кораблі, втрати в особовому складу росіян уточнюються.

ГУР підтвердило, що 10 листопада була проведена операція з використанням надводних дронів. Один корабель старішого проєкту 1176 "Акула", інший новіший - проєкту 11770 "Серна" пішли на дно.

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