ua en ru
Нд, 12 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українська делегація приїхала в США. Будуть говорити про формулу миру і не тільки

Неділя 12 листопада 2023 21:12
UA EN RU
Українська делегація приїхала в США. Будуть говорити про формулу миру і не тільки Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Українська делегація приїхала до Сполучених Штатів. Вона буде говорити про формулу миру і не тільки.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Українську делегацію очолила віце-прем'єр Юлія Свириденко.

"Матиму зустрічі у Білому Домі, Конгресі, аналітичних центрах, з представниками громадських організацій. Формула миру президента, зміцнення оборони України, всебічне поглиблення співпраці і ще багато важливих тем", - розповів Єрмак.

Саміт формули миру

Нещодавно відбулась третя зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо формули миру. Серед розглянутих питань:

  • Ядерна та радіаційна безпека;
  • Енергетична безпека;
  • Безперебійне постачання продовольства;
  • Повернення депортованих дітей, цивільних заручників, військовополонених;
  • Відновлення територіальної цілісності України.

Підтримка США Україні

Сполучені Штати є одними з головних союзників нашої країни у протистоянні російські агресії. З початку війни Вашингтон підтримує Київ військовою та фінансовою допомогою.

Нещодавно в Пентагоні заявили про те, що у відомства залишилося понад 5,4 млрд доларів, які передбачені на військову допомогу Україні.

Президент Джо Байден в жовтні запропонував виділити Україні та Ізраїлю допомогу на 106 млрд доларів. Новий спікер Палати представників США Майк Джонсон закликав конгресменів голосувати за допомогу Тель-Авів окремо, втім демократи заблокували цю спробу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Єрмак Сполучені Штати Америки Війна Росії проти України
NEWS
Чи можуть мобілізувати чоловіків до 18 та після 60 років: список обставин
Чи можуть мобілізувати чоловіків до 18 та після 60 років: список обставин
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом