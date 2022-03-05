Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать

Уже понятно, что кремлевский блицкриг не удался, российские войска встречают не цветами, как об этом вещала путинская пропаганда, а ожесточенным сопротивлением на всех фронтах. При чем противодействуют агрессору не только армия, но и еще до недавнего времени мирные жители.

Очевидно, что главной целью оккупантов изначально были крупные города, в особенности столица, и как сообщали в Офисе президента (ОП), ликвидация военно-политического руководства страны. Этим объясняются марш-броски бронетехники без установления контроля над пройденными территориями, высадки десанта в тылу украинской обороны и большое количество ДРГ.

Но волна за волной массированные удары удается отбивать, отрезанные от поддержки и снабжения колонны российских войск день за днем превращаются в дымящиеся груды металла силами регулярной украинской армии и добровольцев. Потери войск РФ уже выше чем в любом из конфликтов, в которых они участвовали в своей современной истории.

На этом фоне примечательно, как меняются требования Кремля для завершения агрессии. Поначалу там говорили, что пойдут на переговоры только после того, как украинские военные сложат оружие. Затем выдвинули ультиматум: нейтральный и безъядерный статус Украины, демилитаризация, "денацификация", признание оккупированного Крыма и так называемых "ДНР" и "ЛНР".

На Банковой же требуют прекратить боевые действия и вывести оккупационный контингент из Украины. Но сразу заявили, что ни о какой капитуляции речи быть не может. Также в ОП настаивают, что президент Владимир Зеленский точно не пойдет ни на какие уступки, которые могут так или иначе унизить борьбу Украины за ее территориальную целостность и свободу. Сам он скептически высказался о своих ожиданиях накануне начала переговоров с россиянами.

"Скажу откровенно, как обычно: я не очень верю в результат этой встречи, но пусть попробуют. Чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было никакого сомнения, что я как президент не пытался остановить войну, когда был пусть и маленький, но все же шанс", – отметил глава государства.

Стартовые раунды

Россию на переговорах представляет помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, посол в Беларуси Борис Грызлов, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Постоянные участники украинской делегации – министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия и советник главы ОП Михаил Подоляк. На первой встрече к ним присоединились нардеп Рустем Умеров ("Голос") и замглавы МИД Николай Точицкий.

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля на белорусской границе без предварительных условий. Стороны выслушали позиции друг друга, наметили ряд приоритетных тем, по которым возможно достичь предметных решений, и отправились в свои столицы для консультаций.

Во второй раз встреча произошла уже 3 марта в Беловежской пуще. Договорились организовать гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских из зон боевых действий, поставок продуктов и лекарств, а также специальный канал связи для этих вопросов. Для Украины это был план минимум. Михаил Подоляк по итогам отметил, что наша сторона не получила всех результатов, на которые рассчитывала, ожидалось перемирие и прекращение огня.

Давид Арахамия и Михаил Подоляк (фото: facebook.com/david.braun)

Россия, по словам Мединского, приехала с блоком предложений из трех частей: военно-технической, гуманитарно-международной и политической. В его интерпретации стороны достигли "существенного прогресса". В делегации Кремля отметили, что для реализации "неозвученных договоренностей" понадобится третий раунд переговоров в самые ближайшие дни, некоторые якобы нужно будет закрепить на высшем уровне и через национальные ратификации.

Из всего этого на данный момент можно верить лишь тому, что следующая встреча делегаций действительно запланирована на субботу-воскресенье. Остальное, как показывает практика, вполне может быть очередной информационно-психологической операцией. Главных вопросов на повестке переговоров, по данным РБК-Украина, по сути два: прекратить обстрелы гражданской инфраструктуры и вернуться к правилам и обычаям ведения войны.

Пока что, ожидаемо, Москва не выполняет ничего из обещанного. Вопреки предварительным заявлениям никакого "режима тишины" хотя бы на время встреч не было. Российская артиллерия, самолеты и ракеты продолжают наносить удары по жилым районам и объектам критической инфраструктуры, убивая мирных украинцев. Под обстрелы попадают и АЭС. Сотни доказательств таких атак передаются Международному уголовному суду, который уже начал расследование военных преступлений.

То же самое пока касается и "зеленых коридоров". Яркий пример: армия РФ отказалась пропустить гуманитарную помощь в захваченный Херсон, отправив вместо этого свой "гумконвой". Местные жители 4 марта встретили его митингом на центральной площади с украинскими флагами и отказались от "помощи", призвав оккупантов убираться из города. На этот же день была назначена акция "Херсонской народной республики", выйти на которую привозные "участники" из Крыма побоялись.

Впрочем, работа по гуманитарным коридорам все же ведется. В ОП сообщили, что уже создана рабочая группа при участии представителей Украины и России при посредничестве Международного комитета Красного Креста. Арахамия выразил надежду, что договоренности удастся реализовать. По его словам, российская сторона "воспринимает этот процесс серьезно", поскольку сложившаяся ситуация очень вредит имиджу России в глазах мира.

Пределы понимания

Украинская делегация на переговорах с Россией, безусловно, проделывает важнейшую работу и пытается достичь хотя бы промежуточных договоренностей, чтобы остановить гибель украинцев. Но в то же время реальное прекращение войны посредством дипломатии, судя по всему, возможно лишь тогда, когда за стол сядут президенты. Владимир Зеленский постоянно призывает к этому кремлевского визави.

"Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти – сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем – я ж сосед! Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься?" – заявил президент Украины 3 марта. Однако у Путина на это в очередной раз ответили отказом.

Зеленский снова призвал Путина к прямым переговорам (фото: t.me/verkhovnaradaukrainy)

Пока же в существующем формате переговоров видно несколько тенденций.

Во-первых, в Кремле настаивают, что этот процесс должен проходить в тишине, а его итоги – не поддаваться огласке. Учитывая, что там видимо до сих пор не поняли реальных настроений внутри Украины, то могут рассчитывать вселить сомнения в головы украинцев по поводу позиции власти и обещаний не уступить в вопросах суверенитета и территориальной целостности.

Во-вторых, россияне ведут себя так, будто у них очень мало времени на достижение своих целей, постоянно обвиняя украинскую сторону в затягивании переговоров. Очевидно, что Путин хочет добиться капитуляции (даже если и не в открытой форме), как можно скорее. Каждый день войны стоит РФ огромных потерь, не только в военном измерении, но и в финансовом – санкции и мировая изоляция буквально рушат российскую экономику на глазах. И это далеко не предел.

В-третьих, делегация от Москвы не выдвигает новых ультиматумов и по дороге "теряет" некоторые пункты старых, вынуждая того же Пескова снова возвращать в публичную повестку "денацификацию", которую все сложнее "продать" даже внутреннему потребителю на фоне бомбардировок мирных городов Украины, несмотря на информационную блокаду. Как показывает история, требования россиян становятся куда более жесткими, когда они уверены в своем преимуществе. Такой уверенности у них уже, видимо, нет.

"Позиция России жесткая, но и позиция Украины тоже жесткая, поэтому переговоры будут идти тяжело, но они будут идти… Мы четко понимаем психологическое состояние тех, с кем мы работаем, какие у них цели, что они понимают об Украине, а что нет. Поэтому нам достаточно комфортно работать, понимая мотивы российской стороны. Мы не просто находимся на переговорах и слушаем их. Мы понимаем, куда они хотят зайти, почему они так думают и какая у них мотивация на самом деле", – отметил Подоляк.

* * *

Начиная массовое вторжение, Кремль явно недооценивал способности украинской армии противостоять полномасштабной агрессии, как и самоотверженность гражданских в борьбе против оккупации. Проигрывая в прямых боестолкновениях, россияне перешли к чистому терроризму – карая мирное население бомбами и ракетами.

Лидеры Запада хоть и не готовы прямо вступить в войну, опасаясь Третьей мировой с ядерным исходом, все же вынуждены принимать все более жесткие меры, уступая перед негодованием собственных избирателей. Это давление усиливает позиции Украины как на поле боя, так и в переговорном процессе, сужая России пространство для ультиматумов. И пока украинцы сдерживают агрессора на всех фронтах, у мира есть время, чтобы собраться с силами и остановить Путина сообща.