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Горит Запорожская АЭС из-за обстрелов оккупантов. Есть угроза ядерной безопасности

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Запорожская область, Пятница 04 марта 2022 01:48
Горит Запорожская АЭС из-за обстрелов оккупантов. Есть угроза ядерной безопасности Фото: На Запорожской АЭС в Энергодаре вспыхнул пожар из-за российских обстрелов (uk.wikipedia.org)
Автор: Владимир Костырин

На Запорожской атомной электростанции вспыхнул пожар. АЭС была обстреляна российскими войсками, которые пытаются ее захватить, но военные ВСУ держат оборону и продолжаются ожесточенные бои. Пожарные не могут приступить к тушению пожара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Запорожской АЭС.

"В результате обстрелов войсками Российской Федерации в сторону Запорожской АЭС возник пожар!" - говорится в сообщении.

На станции требовали, чтобы войска РФ прекратили вести огонь из тяжелой техники по блокам атомной станции в Энергодаре - самой большой АЭС в Европе

"Существует угроза ядерной опасности!" - подчеркивают работники станции.

На ЗАЭС заявляют, что пожарные не могут добраться из-за обстрелов.

Сообщается, что есть попадание снаряда в первый энергоблок.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов также призвал немедленно прекратить обстрелы АЭС, по которой оккупанты ведут огонь впритык.

Видео: на Запорожской АЭС - пожар из-за обстрелов российских оккупантов 4 марта

Видео: на Запорожской АЭС требуют от оккупантов прекратить вести огонь по станции

На YouTube-канале стации показали видео - прямую трансляцию происходящего на АЭС.

Видео: ситуация на Запорожской АЭС, где начался пожар из-за российских обстрелов 4 марта

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) расположена на берегу Каховского водохранилища рядом с городом Энергодар. Это самая большая в Европе и шестая в мире атомная электростанция. Она состоит из шести атомных энергоблоков по 1 млн. кВт каждый.

Сейчас на подступах к Запорожской АЭС продолжаются ожесточенные бои - украинские военные дают отпор российским оккупантам, которые пробуют продвинуться к АЭС с целью захвата.

Напомним, что 3 марта оккупационные войска Рф обстреляли блокпост в Энергодаре и направили в город колонну бронетехники из 100 единиц.

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