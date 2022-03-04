Горит Запорожская АЭС из-за обстрелов оккупантов. Есть угроза ядерной безопасности
На Запорожской атомной электростанции вспыхнул пожар. АЭС была обстреляна российскими войсками, которые пытаются ее захватить, но военные ВСУ держат оборону и продолжаются ожесточенные бои. Пожарные не могут приступить к тушению пожара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Запорожской АЭС.
"В результате обстрелов войсками Российской Федерации в сторону Запорожской АЭС возник пожар!" - говорится в сообщении.
На станции требовали, чтобы войска РФ прекратили вести огонь из тяжелой техники по блокам атомной станции в Энергодаре - самой большой АЭС в Европе
"Существует угроза ядерной опасности!" - подчеркивают работники станции.
На ЗАЭС заявляют, что пожарные не могут добраться из-за обстрелов.
Сообщается, что есть попадание снаряда в первый энергоблок.
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов также призвал немедленно прекратить обстрелы АЭС, по которой оккупанты ведут огонь впритык.
Видео: на Запорожской АЭС - пожар из-за обстрелов российских оккупантов 4 марта
Видео: на Запорожской АЭС требуют от оккупантов прекратить вести огонь по станции
На YouTube-канале стации показали видео - прямую трансляцию происходящего на АЭС.
Видео: ситуация на Запорожской АЭС, где начался пожар из-за российских обстрелов 4 марта
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) расположена на берегу Каховского водохранилища рядом с городом Энергодар. Это самая большая в Европе и шестая в мире атомная электростанция. Она состоит из шести атомных энергоблоков по 1 млн. кВт каждый.
Сейчас на подступах к Запорожской АЭС продолжаются ожесточенные бои - украинские военные дают отпор российским оккупантам, которые пробуют продвинуться к АЭС с целью захвата.
Напомним, что 3 марта оккупационные войска Рф обстреляли блокпост в Энергодаре и направили в город колонну бронетехники из 100 единиц.
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