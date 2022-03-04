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Третий этап переговоров Украины с РФ может быть завтра или послезавтра, - Подоляк

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Львов, Пятница 04 марта 2022 16:17
Третий этап переговоров Украины с РФ может быть завтра или послезавтра, - Подоляк Фото: Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украина и Россия собираются провести третий раунд переговоров. Он может состояться 5 или 6 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг членов украинской делегации Михаила Подоляка и Давида Арахамии.

"Третий этап (переговоров, - ред.) может быть завтра или послезавтра", - заявил Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента подчеркнул, что главной целью переговоров является прекращение огня.

"Ради того, чтобы не убивали наших людей, мы готовы ехать в любое время и работать дальше", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, что Михаил Подоляк также заявил, что переговоры с Россией будут идти тяжело, однако Украина не пойдет уступки.

Кроме того, Давид Арахамия добавил, что члены делегации не могут раскрывать детали переговоров, поскольку обе страны работают по согласованному коммюнике чтобы не нарушить логику.

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