Оккупанты нанесли ракетный удар по жилым домам в центре Чернигова: погибли 47 человек
Фото: в Чернигове погибли 47 человек (местная ОГА)
Российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому масиву в центре Чернигова вчера, 3 марта. В результате авиационных ударов погибли 47 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Черниговской областной администрации.
"3 марта в результате бомбардировки российской авиацией на территории Чернигова погибли 47 человек: 38 мужчин и 9 женщин. Спасены 18 человек", - отмечают в ОГА.
Отметим, что российские оккупанты в очередной раз открыли огонь по Чернигову. При обстреле произошло попадание снаряда в нефтебазу.
Напомним, что Чернигов держит оборону, город никто никому не сдаст.