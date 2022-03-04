Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина

Страна-агрессор действительно заплатит высокую цену за вторжение в Украину. Проблемы начались уже сейчас. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Наряду с военной помощью Украине, второй инструмент участия Запада в отражении российской агрессии – санкции. Причем, в отличие от 2014-15 годов, на этот раз (хоть и не моментально) Запад действительно принял серьезные финансово-экономические меры в отношении РФ. По словам министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мера, России объявили "тотальную экономическую войну".

Санкции имеют две практические цели, помимо самой идеи наказать агрессора за его действия. Первая – провоцировать недовольство рядовых граждан сложившейся в стране ситуацией, что, по идее, могло бы привести к смене правящего режима или корректировке его курса (хотя в России такой сценарий пока выглядит весьма утопично). Вторая – нанести критический урон экономике, забрать у Москвы ресурсы, которые она тратит на внешнюю агрессию, на данный момент – против Украины.

Без резерва

По своей сути экономические санкции имеют среднесрочный и долгосрочный, а не мгновенный эффект. Разрушить экономику любой страны за несколько дней фактически нереально.

Впрочем, некоторые негативные последствия проявились сразу же. Накануне вторжения в Украину курс российской валюты был около 80 рублей за доллар, на сегодня, 4 марта, его установили на уровне 111 рублей, то есть просадка составила почти 40%. На торгах Московской биржи 3 марта доллар покупали за 118 рублей (исторический максимум), на черном рынке за него вообще дают до 150 рублей.

Еще до вторжения, во время многомесячных обсуждений потенциальных санкций против РФ, было принято считать, что самой серьезной мерой станет отключение страны от системы обмена финансовой информацией SWIFT. По факту от SWIFT отключили лишь семь российских банков – мера болезненная, но не смертельная.

Зато, как оказалось, в арсенале Запада было более мощное финансовое оружие – санкции против Центробанка РФ, в частности, замораживание его резервов, которые накануне вторжения составляли эквивалент 643 млрд долларов.

Пока от SWIFT отключили только семь российских банков (фото: Getty Images)

В Москве, безусловно, давно готовились к возможным санкциям и их возможному влиянию на курс рубля, накапливая резервы, причем стараясь минимизировать долю доллара и евро. Структуру своих резервов российский Центробанк обычно публикует с серьезной задержкой. По состоянию на лето 2021 года, доллар, евро и фунт стерлингов суммарно составляли более половины золотовалютного запаса РФ, остальное приходилось на китайский юань, золото и другие валюты.

По разным оценкам, в итоге РФ может потерять доступ примерно к 2/3 своего золотовалютного резерва, оставшись в основном с юанем и золотом. Но и золото продавать тоже может быть непросто – ведь те, кто купит его у Москвы, обязательно попадут под максимально пристальное внимание Вашингтона и европейских столиц, с перспективой и самим оказаться под санкциями.

В итоге, российская власть решила стимулировать продажу золота собственному населению, с этой целью планируется отменить 20% НДС при покупке физлицами золота у банков. Но макрофинансовый эффект от такой меры явно будет скромным. Пока же российское население активно штурмует банки, пытаясь забрать хранящиеся там доллары и евро, возле банкоматов тоже выстраиваются очереди, рублевая наличность в них быстро заканчивается. Российскую финансовую систему накрывает кризис ликвидности, упрощенно говоря – в банках просто не хватает денег.

В Москве пытаются что-то сделать с оттоком капитала всеми возможными средствами – например, запретив вывозить наличными из страны более 10 тысяч долларов. А при покупке валюты на бирже с физлиц снимается комиссия до 30%. Более стратегическая мера – запрет нерезидентам выходить из российских активов, цена которых сразу после начала вторжения в Украину начала стремительно падать.

К примеру, акции "Сбербанка", как и ряда других крупных компаний, вроде "Газпрома", на Лондонской бирже упали почти на 100%. В несколько раз сократилась рыночная капитализация крупнейших российских IT-компаний. На несколько дней были остановлены торги на Московской бирже (чтобы избежать распродажи обесценившихся акций), возможно, они восстановятся лишь 4 марта.

Кроме того, экспортеры с 28 февраля вынуждены продавать 80% своей валютной выручки. Но главный вопрос – будет ли что продавать.

Эффект домино

Вторжение в Украину в обозримой перспективе нанесет огромный урон российской экономике и уровню жизни населения. Список известный мировых компаний, прекративших работу в стране-агрессоре, исчисляется многими десятками, и каждый день появляются новые. Причем большинство из них делают это не из-за прямого распоряжения американских или европейских властей, а из-за того, что работа в России и для России стала слишком токсичной (случай с Coca-Cola – неприятное исключение).

Дело не только в бытовых неудобствах, вроде невозможности заплатить в магазине с телефона или использовать привычные интернет-сервисы. Прямо сейчас происходит разрыв множества невидимых для рядового потребителя производственных цепочек, в связи с санкциями и выходом мировых компаний с российского рынка.

И речь даже не о какой-то сложной технике, вроде самолетов, а о банальных электроплитах и стиральных машинках. Уже проданную или стоящую в магазинах импортную технику с закрытием сервисных центров и прекращением поставок деталей, просто не получится обслуживать и ремонтировать.

Несмотря на пафосные рассказы об "импортозамещении", российская экономика по-прежнему критически зависима от импорта. В частности, полупроводников, поставки которых после начала агрессии начал ограничивать Тайвань – мировой лидер индустрии.

Тайваньская компания TSMC - мировой лидер в сфере полупроводников (фото: wikimedia.org)

Появившиеся на днях сообщения о том, что российские власти намерены заменять более недоступные импортные чипы на продукцию белорусского производства, могут вызвать лишь иронию. Тем более, в отличие от санкций образца 2014-15 года путь обхода санкций через Беларусь будет прикрыт. Страны Запада однозначно квалифицируют Беларусь как агрессора-союзника РФ, с соответствующими санкционными последствиями.

Под прямым ударом оказался военно-промышленный комплекс: в Россию запрещен ввоз соответствующих полупроводников и технологий, и продукции двойного назначения.

Первые заметные разрывы технологических цепочек уже есть: так уже приостанавливает свою работу (пока, как сообщается, на несколько дней) компания "АвтоВАЗ" – как раз из-за нехватки немецких полупроводников. Российский авторынок отреагировал на вторжение в Украину немедленно – на 20-30% выросли цены на новые автомобили, на треть – на подержанные.

Как сообщают профильные порталы, отдельные россияне могут рассматривать покупку дорогой иномарки как своего рода капиталовложение – ведь новые авто на рынок поступать уже не будут, и впоследствии, даже с пробегом, они смогут их кому-то перепродать с наценкой.

Но и здесь возникает вопрос об обслуживании и запчастях, ведь ряд популярных брендов закрывают в стране-агрессоре и свои сервисные центры. Поскольку современный автомобиль – это очень технически сложная, напичканная электроникой машина, то силами местных умельцев починить его будет нереально.

Похожая по сути история – и с корпоративным программным обеспечением. Наряду с прочими, Россию покидают такие производители ПО, как Oracle и SAP, уже проданные программные продукты, очевидно, перестанут поддерживаться.

Настоящая катастрофа ждет российскую авиацию. До 90% всего пассажирского авиафлота в РФ – в лизинге европейских компаний, и теперь самолеты придется вернуть. Даже если РФ решит их национализировать, летать будет не только некуда (из-за закрытия авиапространства Европой и Северной Америкой), но вскоре и не на чем – техническая поддержка самолетов их производителями будет прекращена.

Boeing в Россию летать больше не будет (фото: facebook.com/boeing)

С Россией прекращают иметь дело крупнейшие грузовые операторы, вроде датской Maersk. В любом случае, логистические цепочки станут более длинными, и, главное, дорогими – а расплачиваться за услуги иностранных компаний придется той же дефицитной валютой.

Даже у фундамента российской экономики – добычи и продажи энергоносителей могут возникнуть проблемы. Хотя экспорт нефти и газа в Европу не прекращается сейчас, ведущие экономики ЕС, Франция и Германия, уже объявили курс на сокращение зависимости от РФ, даже если для этого придется скорректировать планы "зеленого курса". Из России уходят такие гиганты отрасли, как Shell, BP, Exxon, которые обеспечивали страну-агрессора современными технологиями бурения и добычи.

Экономика РФ почувствует на себе эффект мультипликатора, когда проблемы в одной отрасли быстро затрагивают проблемы смежных отраслей, а те, в свою очередь, обваливают следующие индустрии.

К примеру, нехватка импортных полупроводников на заводе систем промышленного кондиционирования приведет к проблемам на заводах холодильного оборудования, те, в свою очередь, не смогут выполнять свои обязательства перед сетями супермаркетов и т.д., все это будет нарастать как снежный ком. Даже сельское хозяйство РФ – и то во многом завязано на импортных семенах, не говоря уже о медицинском оборудовании или сфере телекоммуникаций.

Конечно, где-то все же удастся перейти на "отечественные аналоги", с чем-то поможет Китай, но в целом перед страной-агрессором и ее населением открываются мрачные перспективы. Простой и закрытие заводов и магазинов – это еще и рост безработицы, следовательно, нагрузки на и без того трещащий бюджет.

"Берем кризис 98-го года и умножаем на три", – прокомментировал сложившуюся ситуацию российский миллиардер Олег Дерипаска на форуме в Красноярске. Вполне возможно, умножать придется не на три, а больше. А у жителей РФ останется две альтернативы: или превращаться в одну большую Северную Корею, или все-таки менять власть в Кремле.