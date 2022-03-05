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Большинство американцев поддерживают бесполетную зону над Украиной и бойкот российской нефти, - опрос

Новина українською →
США, Суббота 05 марта 2022 03:04
Большинство американцев поддерживают бесполетную зону над Украиной и бойкот российской нефти, - опрос Фото: последствия обстрела Харькова российскими войсками (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Подавляющее большинство жителей США поддерживают создание "бесполетных зон" над Украиной для защиты от российских воздушных ударов, а также прекращение покупки нефти и газа из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Опрос был проведен в четверг и пятницу, 3 и 4 марта онлайн на всей территории США. Данные показывают рост возмущения в Штатах по поводу вторжения и начала полномасштабной войны РФ против Украины, что в последние дни все чаще связано с российскими бомбардировками городских районов.

Согласно опросу, около 74% американцев (подавляющее большинство республиканцев и демократов), заявили, что Штаты и их союзники по Организации Североатлантического договора должны ввести бесполетную зону в Украине.

80% "двухпалатных" американцев заявили, что США следует прекратить покупать российскую нефть.

Более того, 81% американцев считают, что Вашингтон должен ввести дополнительные санкции против России.

Около 77% респондентов заявили, что США следует арестовать активы российских олигархов, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным.

72% респондентов в опросе Reuters/Ipsos считают, что США должны предоставить Украине оружие.

Около 74% американцев заявили, что их страна должна принять украинских беженцев.

Накануне президент США Джо Байден отверг идею бесполетных зон из-за риска открытого конфликта между силами НАТО и Россией.

Также ранее в Белом доме заявили, что рассматривают возможность сокращения импорта российской нефти в США, хотя и действует осторожно, опасаясь резкого скачка цен на бензин, который приведет к высокой инфляции.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО своим отказом предоставить Украине бесполетную зону, по сути дало "зеленый свет" для бомбардировки городов.

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