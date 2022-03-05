Большинство американцев поддерживают бесполетную зону над Украиной и бойкот российской нефти, - опрос

Подавляющее большинство жителей США поддерживают создание "бесполетных зон" над Украиной для защиты от российских воздушных ударов, а также прекращение покупки нефти и газа из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Опрос был проведен в четверг и пятницу, 3 и 4 марта онлайн на всей территории США. Данные показывают рост возмущения в Штатах по поводу вторжения и начала полномасштабной войны РФ против Украины, что в последние дни все чаще связано с российскими бомбардировками городских районов.

Согласно опросу, около 74% американцев (подавляющее большинство республиканцев и демократов), заявили, что Штаты и их союзники по Организации Североатлантического договора должны ввести бесполетную зону в Украине.

80% "двухпалатных" американцев заявили, что США следует прекратить покупать российскую нефть.

Более того, 81% американцев считают, что Вашингтон должен ввести дополнительные санкции против России.

Около 77% респондентов заявили, что США следует арестовать активы российских олигархов, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным.

72% респондентов в опросе Reuters/Ipsos считают, что США должны предоставить Украине оружие.

Около 74% американцев заявили, что их страна должна принять украинских беженцев.

Накануне президент США Джо Байден отверг идею бесполетных зон из-за риска открытого конфликта между силами НАТО и Россией.