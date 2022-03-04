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В России заблокировали Twitter и YouTube. Также перестал работать Booking

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Москва, Пятница 04 марта 2022 22:25
В России заблокировали Twitter и YouTube. Также перестал работать Booking Фото: Youtube и Twitter начали блокировать в России (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В России заблокировали социальную сеть Twitter и видеохостинг YouTube. Также перестал работать сервис бронирования отелей Booking.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Россия заблокировала Twitter! Все за Джорджем Орвеллом", - написал на своей странице в Facebook Федоров.

Он добавил, что следующий шаг российских властей - это создание нескольких министерств, в том числе "правды", "любви", "изобилия" и "мира".

Сервис по бронированию отелей Booking принял решение прекратить работу на российском рынке. При поиске варианта размещения в любом городе России появляется сообщение, что гостиницы отсутствуют.

На блокировку YouTube в России указывают данные сервиса Globalcheck. При выборе российского региона отображается нулевая доступность видеохостинга.

В России заблокировали Twitter и YouTube. Также перестал работать Booking

Фото: данные о доступе к YouTube в России (Globalcheck)

Напомним, сегодня в России заблокировали социальную сеть Facebook, ее обвинили в якобы имевшей место "дискриминации российских СМИ".

Отметим, со вчерашнего дня в России заблокировали ряд оппозиционных СМИ, в том числе "Радио Москвы" и телеканал "Дождь".

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