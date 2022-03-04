В России заблокировали Twitter и YouTube. Также перестал работать Booking
В России заблокировали социальную сеть Twitter и видеохостинг YouTube. Также перестал работать сервис бронирования отелей Booking.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
"Россия заблокировала Twitter! Все за Джорджем Орвеллом", - написал на своей странице в Facebook Федоров.
Он добавил, что следующий шаг российских властей - это создание нескольких министерств, в том числе "правды", "любви", "изобилия" и "мира".
Сервис по бронированию отелей Booking принял решение прекратить работу на российском рынке. При поиске варианта размещения в любом городе России появляется сообщение, что гостиницы отсутствуют.
На блокировку YouTube в России указывают данные сервиса Globalcheck. При выборе российского региона отображается нулевая доступность видеохостинга.
Фото: данные о доступе к YouTube в России (Globalcheck)
Напомним, сегодня в России заблокировали социальную сеть Facebook, ее обвинили в якобы имевшей место "дискриминации российских СМИ".
Отметим, со вчерашнего дня в России заблокировали ряд оппозиционных СМИ, в том числе "Радио Москвы" и телеканал "Дождь".
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