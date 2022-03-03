Второй раунд переговоров Украины с Россией: первые подробности

В четверг, 3 марта, прошел второй раунд переговоров с Россией о прекращении полномасштабного вторжения российских военных в страну. По основным вопросам встреча закончилась практически безрезультатно.

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, второй раунд переговоров с Россией завершился почти без результатно - получить результатов, на которые рассчитывали, не удалось. При этом стороны договорились по некоторым вопросам, в том числе:

по гуманитарным вопросам, включая возможность временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров;

в ближайшее время Украина и Россия создадут каналы связи и взаимодействий по гуманитарным коридорам.

"Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев, с возможностью, подчеркиваю, временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она проводится", - сказал Подоляк по итогам переговоров.

Он добавил, что эвакуация будет проводиться не везде, а только в тех местах, где будут находиться гуманитарные коридоры. По его словам, на время эвакуации возможно будет прекращение огня.

"С этой целью в самое ближайшее время будут организованы специальные каналы связи и взаимодействия, и будут сформированы соответствующие логистические процедуры", - уточнил советник главы ОП.

Первый раунд переговоров

28 февраля на белорусско-украинской границе в районе реки Припять прошел первый раунд переговоров Украины и России.

В ходе часовых переговоров Киев настаивал на прекращении обстрелов на территории Украины и вывода российских войск. При этом Россия требовала признание Донецкой и Луганской "народных республик" в границах Донецкой и Луганской областей, демилитаризации Украины и закрепления нейтрального статуса страны.

Во время переговоров делегации двух стран определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. После чего стороны разъехались на консультации.

Делегации

Украинскую делегацию на переговорах представляют:

замглавы МИД Николай Точицкий,

министр обороны Алексей Резников,

советник главы Офиса президента Михаил Подоляк,

глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,

народный депутат Рустем Умеров,

первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

В российскую делегацию вошли:

помощник президента РФ Владимир Мединский,

заместитель министра обороны,

замминистра иностранных дел Андрей Руденко,

глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий,

посол России в Беларуси Борис Грызлов.

Война в Украине

В 4:35 утра 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о спецоперации на территории Украины. Таким образом, он фактически объявил войну Украине и в тот же день российские военнослужащие начали обстреливать украинские города.

В Украине сразу было введено военное положение, а во многих городах - комендантский час.

Уже восьмые сутки украинские войска, добровольцы и мирные жители дают отпор российскому агрессору.

По данный украинских властей, более 9 тысяч российских военных убиты и ранены. При этом сотни человек находятся в плену. Российские солдаты единогласно заявляют, что они якобы не знали, что едут на войну в Украину. По их словам, их отправляли на "учения".