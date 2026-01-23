Пожежа на складах: в одному з районів Києва може бути забруднення повітря

Сьогодні, 23 січня, в одному з районів Києва може спостерігатися тимчасове погіршення стану повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.

Через це дані про стан атмосферного повітря в Києві можуть бути тимчасово недоступними або ж неточними .

При цьому раніше у Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА повідомили, що внаслідок відключень електропостачання (спричинених ворожими обстрілами), у столиці стався збій у роботі стаціонарних пунктів моніторингу якості атмосферного повітря.

Зазвичай загальний індекс якості повітря (Common Air Quality Index або CAQI) формується автоматично - на основі показників кількох основних забруднювачів:

"На місці пожежі працюють аварійно-рятувальні служби", - підсумували у КМДА.

До поліпшення ситуації зі станом повітря громадянам рекомендують :

Уточнюється, що така ситуація склалась через пожежу на території складів.

Згідно з інформацією КМДА, тимчасове погіршення стану повітря може спостерігатись сьогодні у Святошинському районі столиці.

Нагадаємо, 19 січня ми розповідали, що у Київській, Житомирській областях та на заході України зафіксували різке погіршення якості повітря. У низці населених пунктів рівень забруднення перевищував норму втричі, а місцями - майже у чотири рази.

У ніч на 20 січня російські війська вкотре масовано атакували Україну, випустивши сотні дронів і ракети різних типів (серед яких "Циркон", С-300 та Іскандери). Основним напрямком удару стала при цьому Київська область.

У столиці лунали потужні вибухи, через що в деяких локаціях виникли проблеми з електро- та водопостачанням. Без тепла залишились 5635 багатоповерхівок.

Пізніше у Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА повідомили, що внаслідок ворожих обстрілів на лівому березі Києва виникли пожежі.

З огляду на таку ситуацію, над містом утворився смог.

Читайте також, чи правда, що погодні умови взимку можуть впливати на погіршення якості повітря (його забруднення) у містах.