Головна » Життя » Суспільство

Пожежа на складах: в одному з районів Києва може бути забруднення повітря

П'ятниця 23 січня 2026 11:10
UA EN RU
Пожежа на складах: в одному з районів Києва може бути забруднення повітря Якість повітря в одному з районів Києва може тимчасово погіршитись (фото ілюстративне: Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 23 січня, в одному з районів Києва може спостерігатися тимчасове погіршення стану повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.

Де саме в Києві може бути забруднення повітря

Згідно з інформацією КМДА, тимчасове погіршення стану повітря може спостерігатись сьогодні у Святошинському районі столиці.

Уточнюється, що така ситуація склалась через пожежу на території складів.

До поліпшення ситуації зі станом повітря громадянам рекомендують:

  • зачинити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці.

"На місці пожежі працюють аварійно-рятувальні служби", - підсумували у КМДА.

Пожежа на складах: в одному з районів Києва може бути забруднення повітряПублікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Як визначається індекс якості повітря

Зазвичай загальний індекс якості повітря (Common Air Quality Index або CAQI) формується автоматично - на основі показників кількох основних забруднювачів:

  • ТЧ2.5 і ТЧ10 (частки пилу);
  • SO2 (діоксид сірки);
  • NO2 (діоксид азоту);
  • О3 (приземний озон);
  • CO (оксид вуглецю).

Тобто чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

Пожежа на складах: в одному з районів Києва може бути забруднення повітря"Градація" показника CAQI (скриншот: kyivcity.gov.ua)

При цьому раніше у Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА повідомили, що внаслідок відключень електропостачання (спричинених ворожими обстрілами), у столиці стався збій у роботі стаціонарних пунктів моніторингу якості атмосферного повітря.

Через це дані про стан атмосферного повітря в Києві можуть бути тимчасово недоступними або ж неточними.

Нагадаємо, 19 січня ми розповідали, що у Київській, Житомирській областях та на заході України зафіксували різке погіршення якості повітря. У низці населених пунктів рівень забруднення перевищував норму втричі, а місцями - майже у чотири рази.

У ніч на 20 січня російські війська вкотре масовано атакували Україну, випустивши сотні дронів і ракети різних типів (серед яких "Циркон", С-300 та Іскандери). Основним напрямком удару стала при цьому Київська область.

У столиці лунали потужні вибухи, через що в деяких локаціях виникли проблеми з електро- та водопостачанням. Без тепла залишились 5635 багатоповерхівок.

Пізніше у Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА повідомили, що внаслідок ворожих обстрілів на лівому березі Києва виникли пожежі.

З огляду на таку ситуацію, над містом утворився смог.

Читайте також, чи правда, що погодні умови взимку можуть впливати на погіршення якості повітря (його забруднення) у містах.

