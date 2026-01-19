В Україні погіршилася якість повітря: у яких регіонах забруднення в 3 рази вище норми
У Київській, Житомирській областях та на заході України зафіксували різке погіршення якості повітря. У низці населених пунктів рівень забруднення перевищує норму втричі, а місцями - майже у чотири рази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані порталу SaveEcoBot.
Де ситуація найгірша
За останніми вимірами, найкритичніша ситуація спостерігається у Житомирській області - в окремих населених пунктах показники перевищують 180 одиниць.
Також високий рівень забруднення фіксують:
- у Львівській області - близько 170;
- у селі Малі Дмитровичі під Києвом – 164;
- у Хмільнику Вінницької області - 164;
- у Вінниці - 159;
- у Чернівцях – 153.
В Україні фіксують погіршення якості повітря (скриншот: saveecobot.com)
Що означають ці показники
За даними порталу, нормальний рівень якості повітря зазвичай становить 30–50 одиниць. Таким чином, у більшості зазначених населених пунктів показники перевищують норму у три рази, а в окремих - майже у чотири.
Фахівці застерігають, що тривале перебування на відкритому повітрі за таких умов може спричиняти дискомфорт під час дихання, особливо у людей із захворюваннями дихальної системи, дітей та літніх людей. Жителям радять за можливості обмежити перебування на вулиці та стежити за оновленнями моніторингу.
Чому погіршилась якість повітря
У коментарі "Суспільному" доцентка кафедри екології та природоохоронних технологій Державного університету "Житомирська політехніка" Ірина Давидова пояснила, що останніми днями у Житомирі фіксують підвищені концентрації дрібнодисперсних частинок і чадного газу.
Стан повітря 19 січня у Житомирі (скриншот: saveecobot.com)
За її словами, така ситуація є типовою для холодного періоду року та має комплексні причини. Зокрема одним із головних чинників є активне використання індивідуальних систем опалення, котлів і печей, у яких часто відбувається неповне згоряння палива. Це призводить до утворення чадного газу та мікрочастинок.
Ситуацію також ускладнюють погодні умови, зокрема безвітря та температурна інверсія, через які забруднювальні речовини накопичуються у приземному шарі повітря і не розсіюються.
Що кажуть у Львівській області
Водночас народний депутат Ігор Зінкевич заявив, що поширена у телеграм-каналах інформація про нібито критичне погіршення якості повітря на Львівщині не відповідає загальній ситуації в регіоні.
За його словами, у населених пунктах, де фіксують підвищені показники забруднення, люди масово опалюють будівлі дровами та іншими твердими видами палива, що й спричиняє локальне задимлення.
Він також уточнив, що у селі Шабельня поблизу Рави-Руської відсутнє газопостачання, тому більшість домогосподарств опалює житло дровами, а подекуди й вугіллям, що впливає на локальні показники забруднення повітря.
Стан повітря 19 січня у селі Шабельня (скриншот: saveecobot.com)
