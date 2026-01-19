ua en ru
Пн, 19 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

В Україні погіршилася якість повітря: у яких регіонах забруднення в 3 рази вище норми

Понеділок 19 січня 2026 18:25
UA EN RU
В Україні погіршилася якість повітря: у яких регіонах забруднення в 3 рази вище норми Фото: В Україні 19 січня фіксують погіршення якості повітря (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Київській, Житомирській областях та на заході України зафіксували різке погіршення якості повітря. У низці населених пунктів рівень забруднення перевищує норму втричі, а місцями - майже у чотири рази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані порталу SaveEcoBot.

Де ситуація найгірша

За останніми вимірами, найкритичніша ситуація спостерігається у Житомирській області - в окремих населених пунктах показники перевищують 180 одиниць.

Також високий рівень забруднення фіксують:

  • у Львівській області - близько 170;
  • у селі Малі Дмитровичі під Києвом – 164;
  • у Хмільнику Вінницької області - 164;
  • у Вінниці - 159;
  • у Чернівцях – 153.

В Україні погіршилася якість повітря: у яких регіонах забруднення в 3 рази вище норми
В Україні фіксують погіршення якості повітря (скриншот: saveecobot.com)

Що означають ці показники

За даними порталу, нормальний рівень якості повітря зазвичай становить 30–50 одиниць. Таким чином, у більшості зазначених населених пунктів показники перевищують норму у три рази, а в окремих - майже у чотири.

Фахівці застерігають, що тривале перебування на відкритому повітрі за таких умов може спричиняти дискомфорт під час дихання, особливо у людей із захворюваннями дихальної системи, дітей та літніх людей. Жителям радять за можливості обмежити перебування на вулиці та стежити за оновленнями моніторингу.

Чому погіршилась якість повітря

У коментарі "Суспільному" доцентка кафедри екології та природоохоронних технологій Державного університету "Житомирська політехніка" Ірина Давидова пояснила, що останніми днями у Житомирі фіксують підвищені концентрації дрібнодисперсних частинок і чадного газу.

В Україні погіршилася якість повітря: у яких регіонах забруднення в 3 рази вище нормиСтан повітря 19 січня у Житомирі (скриншот: saveecobot.com)

За її словами, така ситуація є типовою для холодного періоду року та має комплексні причини. Зокрема одним із головних чинників є активне використання індивідуальних систем опалення, котлів і печей, у яких часто відбувається неповне згоряння палива. Це призводить до утворення чадного газу та мікрочастинок.

Ситуацію також ускладнюють погодні умови, зокрема безвітря та температурна інверсія, через які забруднювальні речовини накопичуються у приземному шарі повітря і не розсіюються.

Що кажуть у Львівській області

Водночас народний депутат Ігор Зінкевич заявив, що поширена у телеграм-каналах інформація про нібито критичне погіршення якості повітря на Львівщині не відповідає загальній ситуації в регіоні.

За його словами, у населених пунктах, де фіксують підвищені показники забруднення, люди масово опалюють будівлі дровами та іншими твердими видами палива, що й спричиняє локальне задимлення.

Він також уточнив, що у селі Шабельня поблизу Рави-Руської відсутнє газопостачання, тому більшість домогосподарств опалює житло дровами, а подекуди й вугіллям, що впливає на локальні показники забруднення повітря.

В Україні погіршилася якість повітря: у яких регіонах забруднення в 3 рази вище нормиСтан повітря 19 січня у селі Шабельня (скриншот: saveecobot.com)

Раніше РБК-Україна писало, що потрібно робити у випадку погіршення якості повітря згідно з рекомендаціями МОЗ. Зокрема, як захистити здоров’я, особливо людям із хворобами серця й легень та дітям, і які прості дії допоможуть зменшити вплив шкідливих домішок.

Також ми розповідали про запровадження в Україні офіційного індексу якості повітря за стандартами ЄС, який визначатиме рівні небезпеки, надаватиме рекомендації для населення та публікуватиметься у відкритому доступі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Забруднення повітря
Новини
НС в енергетиці може тривати до кінця опалювального сезону, - експерт
НС в енергетиці може тривати до кінця опалювального сезону, - експерт
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу