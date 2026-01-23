Пожар на складах: в одном из районов Киева может быть загрязнение воздуха
Сегодня, 23 января, в одном из районов Киева может наблюдаться временное ухудшение состояния воздуха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.
Где именно в Киеве может быть загрязнение воздуха
Согласно информации КГГА, временное ухудшение состояния воздуха может наблюдаться сегодня в Святошинском районе столицы.
Уточняется, что такая ситуация сложилась из-за пожара на территории складов.
До улучшения ситуации с состоянием воздуха гражданам рекомендуют:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице.
"На месте пожара работают аварийно-спасательные службы", - подытожили в КГГА.
Публикация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Как определяется индекс качества воздуха
Обычно общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется автоматически - на основе показателей нескольких основных загрязнителей:
- ТЧ2.5 и ТЧ10 (частицы пыли);
- SO2 (диоксид серы);
- NO2 (диоксид азота);
- О3 (приземный озон);
- CO (оксид углерода).
То есть чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.
"Градация" показателя CAQI (скриншот: kyivcity.gov.ua)
При этом ранее в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА сообщили, что в результате отключений электроснабжения (вызванных вражескими обстрелами), в столице произошел сбой в работе стационарных пунктов мониторинга качества атмосферного воздуха.
Поэтому данные о состоянии атмосферного воздуха в Киеве могут быть временно недоступными или неточными.
Напомним, 19 января мы рассказывали, что в Киевской, Житомирской областях и на западе Украины зафиксировали резкое ухудшение качества воздуха. В ряде населенных пунктов уровень загрязнения превышал норму в три раза, а местами - почти в четыре раза.
В ночь на 20 января российские войска в очередной раз массированно атаковали Украину, выпустив сотни дронов и ракеты различных типов (среди которых "Циркон", С-300 и Искандеры). Основным направлением удара стала при этом Киевская область.
В столице раздавались мощные взрывы, из-за чего в некоторых локациях возникли проблемы с электро- и водоснабжением. Без тепла остались 5635 многоэтажек.
Позже в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА сообщили, что в результате вражеских обстрелов на левом берегу Киева возникли пожары.
Учитывая такую ситуацию, над городом образовался смог.
