Київ накрив смог: як уберегти здоров'я після обстрілів і пожеж

На лівому березі Києва внаслідок ворожих обстрілів виникли пожежі. Над містом утворився смог.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.

Яка ситуація з якістю повітря в Києві

Станом на 8 годину ранку вівторка, 20 січня, рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві був середнім, а радіаційний фон - у межах норми.

При цьому високий рівень забрудненості спостерігався на стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 - із загальним індексом якості повітря 76.

Пізніше у Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА повідомили, що внаслідок ворожих обстрілів на лівому березі Києва виникли пожежі.

Через це над містом утворився смог.

Що робити тим, хто відчуває запах диму

Українцям нагадали, що після вибухів "запах диму часто відчувається локально":

або неподалік місця влучань;

або на територіях, куди його приносить вітер.

Тим із киян і гостей столиці, які відчувають запах диму у своєму районі, фахівці радять:

зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

за можливості - увімкнути очищувач повітря.

Як стежити за якістю повітря у столиці

Загальний індекс якості повітря (Common Air Quality Index або CAQI) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів:

ТЧ2.5 і ТЧ10 (частки пилу);

SO2 (діоксид сірки);

NO2 (діоксид азоту);

О3 (приземний озон);

CO (оксид вуглецю).

Тобто чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

"Градація" показника CAQI (скриншот: kyivcity.gov.ua)

В цілому стежити за поточним станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у столиці в режимі реального часу можна:

або на карті за посиланням;

або в додатку "Київ Цифровий".

Водночас у КМДА повідомили, що внаслідок відключень електропостачання, спричинених ворожими обстрілами, "стаціонарні пункти моніторингу якості атмосферного повітря в Києві працюють із тимчасовими збоями".

"За тривалої відсутності електроенергії дані про стан повітря можуть бути тимчасово недоступними, а інформація у щоденних звітах - неповною або відсутньою", - пояснили громадянам.

Публікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Виходячи із ситуації, що склалась, моніторити інформацію про якість повітря в Києві у режимі реального часу можна пробувати також за допомогою української екологічної системи SaveEcoBot.

Ситуація з якістю повітря у Києві (карта: saveecobot.com/maps)