Дані можуть бути неточними: у Києві стався збій у моніторингу якості повітря

Середа 21 січня 2026 13:30
Дані можуть бути неточними: у Києві стався збій у моніторингу якості повітря Найближчим часом дані про якість повітря в Києві можуть бути неточними (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У Києві стався тимчасовий збій у роботі стаціонарних пунктів моніторингу якості атмосферного повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Що відомо про причини такого збою

Згідно з інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, тимчасовий збій у роботі стаціонарних пунктів моніторингу якості атмосферного повітря в Києві стався:

  • внаслідок відключень електропостачання;
  • у результаті ворожих обстрілів столиці.

"За умов знеструмлень або нестабільного електроживлення обладнання працює некоректно", - пояснили українцям.

З огляду на ситуацію, яка склалась:

  • прилади не завжди здатні забезпечувати точні показники якості повітря;
  • часті вимушені перезапуски - негативно впливають на роботу автономних станцій.

"Тому під час тривалої відсутності електропостачання дані про стан атмосферного повітря можуть бути тимчасово недоступні", - додали у КМДА.

Наголошується, що фахівці "вживають всіх необхідних заходів для якнайшвидшого відновлення стабільної роботи обладнання".

Як формується індекс якості повітря

В цілому загальний індекс якості повітря (Common Air Quality Index або CAQI) формується зазвичай автоматично - на основі показників кількох основних забруднювачів:

  • ТЧ2.5 і ТЧ10 (частки пилу);
  • SO2 (діоксид сірки);
  • NO2 (діоксид азоту);
  • О3 (приземний озон);
  • CO (оксид вуглецю).

Тобто чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

Дані можуть бути неточними: у Києві стався збій у моніторингу якості повітря"Градація" показника CAQI (скриншот: kyivcity.gov.ua)

Де шукати дані про якість повітря у Києві

Зазвичай стежити за поточним станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у столиці в режимі реального часу можна:

Крім того, моніторити інформацію про якість повітря в Києві у режимі реального часу можна пробувати за допомогою української екологічної системи SaveEcoBot.

Дані можуть бути неточними: у Києві стався збій у моніторингу якості повітряДані системи станом на 13:25 середи, 21 січня (карта: saveecobot.com/maps)

Нагадаємо, у вівторок, 20 січня, на лівому березі Києва внаслідок ворожих обстрілів виникли пожежі. Тож у КМДА повідомили, що над містом утворився смог, й розповіли людям, як уберегти здоров'я за таких умов.

Крім того, мешканцям і гостям столиці порадили, як знайти найближчий до свого будинку бювет із генератором.

Читайте також, в яких областях України якість повітря погіршилася в рази раніше.

