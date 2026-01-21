Дані можуть бути неточними: у Києві стався збій у моніторингу якості повітря
У Києві стався тимчасовий збій у роботі стаціонарних пунктів моніторингу якості атмосферного повітря.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Що відомо про причини такого збою
Згідно з інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, тимчасовий збій у роботі стаціонарних пунктів моніторингу якості атмосферного повітря в Києві стався:
- внаслідок відключень електропостачання;
- у результаті ворожих обстрілів столиці.
"За умов знеструмлень або нестабільного електроживлення обладнання працює некоректно", - пояснили українцям.
З огляду на ситуацію, яка склалась:
- прилади не завжди здатні забезпечувати точні показники якості повітря;
- часті вимушені перезапуски - негативно впливають на роботу автономних станцій.
"Тому під час тривалої відсутності електропостачання дані про стан атмосферного повітря можуть бути тимчасово недоступні", - додали у КМДА.
Наголошується, що фахівці "вживають всіх необхідних заходів для якнайшвидшого відновлення стабільної роботи обладнання".
Як формується індекс якості повітря
В цілому загальний індекс якості повітря (Common Air Quality Index або CAQI) формується зазвичай автоматично - на основі показників кількох основних забруднювачів:
- ТЧ2.5 і ТЧ10 (частки пилу);
- SO2 (діоксид сірки);
- NO2 (діоксид азоту);
- О3 (приземний озон);
- CO (оксид вуглецю).
Тобто чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.
"Градація" показника CAQI (скриншот: kyivcity.gov.ua)
Де шукати дані про якість повітря у Києві
Зазвичай стежити за поточним станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у столиці в режимі реального часу можна:
- або на карті за посиланням;
- або в додатку "Київ Цифровий".
Крім того, моніторити інформацію про якість повітря в Києві у режимі реального часу можна пробувати за допомогою української екологічної системи SaveEcoBot.
Дані системи станом на 13:25 середи, 21 січня (карта: saveecobot.com/maps)
Нагадаємо, у вівторок, 20 січня, на лівому березі Києва внаслідок ворожих обстрілів виникли пожежі. Тож у КМДА повідомили, що над містом утворився смог, й розповіли людям, як уберегти здоров'я за таких умов.
Крім того, мешканцям і гостям столиці порадили, як знайти найближчий до свого будинку бювет із генератором.
Читайте також, в яких областях України якість повітря погіршилася в рази раніше.