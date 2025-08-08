У Повітряних силах показали бойову роботу по дронах РФ в Одеській області (відео)

У ніч на 8 серпня Росія вкотре атакувала Україну ударними дронами Shahed. У Повітряних силах показали кадри роботи української ППО Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Як повідомляється, 12 ворожих ударних безпілотників типу Shahed збили в Одеській області воїни мобільних вогневих груп зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь" вночі 8 серпня.

Обстріл України 8 серпня

Нагадаємо, сьогодні вночі в Одесі пролунали вибухи на тлі загрози "Шахедів". Внаслідок обстрілу травмувалась людина, є руйнування та спалахнула пожежа.

Також вибухи лунали й у Харкові - місто атакували дронами. Унаслідок удару в Салтівському районі спалахнула пожежа на території цивільного підприємства.

Крім того, атака "Шахедів" була зафіксована у Шостці Сумської області. Сили ППО збивали ворожі безпілотники, однак руйнувань уникнути не вдалося.

Загалом Повітряні сили України цієї ночі ліквідували більше як 80 ворожих дронів. Переважно це були "Шахеди", а також реактивні дрони та імітатори.