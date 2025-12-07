Сибіга розповів голові МЗС Болгарії про удари РФ по енергетичним об’єктам

Міністри закордонних справ України Андрій Сибіга розповів голові МЗС Болгарії Георгу Георгієву про масовані атаки РФ на цивільну та енергетичну інфраструктуру України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Андрія Сибіги в соцмережі Х .

"Вдячний Болгарії за підтримку нашого вступу до ЄС та її внесок у нашу стійкість, зокрема, за транзит газу через Болгарію до України", - зазначив Андрій Сибіга.

Міністри закордонних справ двох країн обмінялися думками щодо останніх подій у мирних зусиллях та обговорили подальші кроки для розвитку двосторонньої співпраці.

За словами голови МЗС, він поінформував болгарського колегу про наслідки масованих атак Росії на цивільну та енергетичну інфраструктуру України.

Удари РФ по енергетиці

Як повідомлялось, у ніч на 6 грудня росіяни вкотре запустили по Україні дрони та ракети. Основною ціллю ворога знову стала енергетична інфраструктура.

У Міненерго повідомляли, що під ударом РФ опинилися об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії в Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

У ДТЕК розповіли, що РФ атакувала теплоелектростанції їхньої компанії в різних регіонах країни, в результаті чого обладнання було серйозно пошкоджено.

Глава правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що для покращення ситуації зі світлом після останньої атаки РФ тепер знадобляться тижні.

Проблеми з електроенергією у Молдови

До слова, атака РФ вплинула, зокрема, на Молдову. Кишинів запросив у Румунії допомогу з електроенергією, оскільки виникла аварійна ситуація.

Як повідомив оператор молдавської енергомережі Moldelectrica, через атаки на енергетичну систему України в регіоні "було відключено важливий енергетичний блок". Крім того, лінії міжсистемного з'єднання завантажені майже до межі.