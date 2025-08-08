ua en ru
В Воздушных силах показали боевую работу по дронам РФ в Одесской области (видео)

Одесская область, Пятница 08 августа 2025 17:32
Фото: в Воздушных силах показали боевую работу по дронам РФ в Одесской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 8 августа Россия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами Shahed. В Воздушных силах показали кадры работы украинской ПВО Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Как сообщается, 12 вражеских ударных беспилотников типа Shahed сбили в Одесской области воины мобильных огневых групп зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Юг" ночью 8 августа.

Обстрел Украины 8 августа

Напомним, сегодня ночью в Одессе прогремели взрывы на фоне угрозы "Шахедов". В результате обстрела травмировался человек, есть разрушения и вспыхнул пожар.

Также взрывы раздавались и в Харькове - город атаковали дронами. В результате удара в Салтовском районе вспыхнул пожар на территории гражданского предприятия.

Кроме того, атака "Шахедов" была зафиксирована в Шостке Сумской области. Силы ПВО сбивали вражеские беспилотники, однако разрушений избежать не удалось.

В целом Воздушные силы Украины этой ночью ликвидировали более 80 вражеских дронов. Преимущественно это были "Шахеды", а также реактивные дроны и имитаторы.

