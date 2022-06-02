СМИ узнали состав шестого пакета санкций ЕС против России
Постоянные представители государств Европейского союза утвердили шестой пакет санкций против России. В частности, ЕС одобрил частичный запрет российской нефти, отключение Сбербанка от SWIFT,но исключил из санкционного списка патриарха Кирилла и отменила эмбарго на нефть для Венгрии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В частности, введены:
- запрет на закупку сырой нефти из России, доставляемой в государства-члены морем (будет действовать в течение шести месяцев);
- запрет на закупку нефтепродуктов (будет действовать в течение восьми месяцев).
- отключение "Сбербанка" от международной платежной системы SWIFT. Это же ограничение касается "Московского кредитного банка" и "Россельхозбанка";
- запрет на страхование, связанный с отгрузкой нефти РФ в третьи страны. Он вступит в силу через шесть месяцев после принятия указанных санкций и направлен на ограничение возможности Кремля перенаправить поставки нефти в другие страны мира.
Кроме того введены:
- запрет на оказание консультационных услуг российским компаниям и торговлю рядом химических веществ;
- санкции против Алины Кабаевой, которую называют любовницей президента РФ Владимира Путина;
- санкции в отношении военнослужащих, в том числе лиц, признанных виновными в военных преступлениях в Буче, а также компаний, поставляющих оборудование, материалы и услуги для ВС РФ.
При этом:
- Трубопроводная нефть будет временно сохранена в качестве уступки Венгрии и другим странам (Чехия и Словакия), не имеющим выхода к морю, которые зависят от поставок из России по трубопроводу "Дружба".
- представители ЕС согласились исключить из списка патриарха РПЦ Кирилла, который активно поддерживает президента Владимира Путина и войну в Украине;
Меры будут приняты после их публикации в официальном журнале ЕС.
Напомним, лидеры ЕС достигли соглашения о запрете на импорт более двух третей нефти из России.
Также на саммите в Брюсселе они достигли договоренности об отключении Сбербанка от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT, запрете на вещание еще трех российских государственных СМИ и расширение персональных санкций в отношении россиян, среди которых и фигурирует патриарх Кирилл.
Отметим, что введение шестого пакета санкций ЕС против России застопорилось из-за нефтяного эмбарго на российскую нефть. Венгрия блокировала новые ограничения.
31 мая ЕС освободил Венгрию от нефтяного эмбарго против России. При этом Венгрии не удалось оставить за собой право на перепродажу российской нефти. Скорее всего, именно этот момент журналисты и называют "техническими вопросами, связанными с запретом на нефть".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.