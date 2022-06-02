Приговор Грымчаку вступил в силу

Приговор бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку вступил в законную силу. Он направлен для выполнения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд признал указанное лицо виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.190 ("мошенничество"); ч. 4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 ст.369; ч.4 ст.27 , ч.2 ст.15, ч.4 ст.369 ("подстрекательство к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, занимающим ответственное и особо ответственное положение") Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, Грымчак и его помощник были задержаны правоохранителями в августе 2019 года. Их подозревают в вымогательстве 1,1 миллиона долларов. Их задержали во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов.

В начале апреля 2020 года НАБУ завершило расследование по делу Грымчака и направило материалы в суд.

Также сообщалось, что в мае НАБУ закрыло дело против Грымчака. Однако, речь идет о деле о недостоверном декларировании.