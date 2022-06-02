ru ua
Чт, 02 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В порту Бердянска прогремел сильный взрыв: что известно

Новина українською →
Бердянск, Четверг 02 июня 2022 15:38
В порту Бердянска прогремел сильный взрыв: что известно Фото: место взрыва в Бердянске (t.me/brdVP)
Автор: Илона Свиридова

Сегодня, 2 июня 2022 года, в оккупированном Бердянске прогремел мощный взрыв. Оккупационные власти говорят о разминировании на территории порта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Отметим, на данный момент информации от украинской стороны по поводу взрыва в порту Бердянска нет.

В то же время так называемый советник "главы Крыма" Сергей Крючков сообщил, что прогремело несколько взрывов, и все они были результатом разминирования порта. Он также подчеркнул, что разминирование освещает съемочная группа канала "Крым 24", а все версии об украинских диверсантах или партизанах якобы являются фейками.

Кроме того, местные Telegram-каналы пишут, что оккупанты готовят порт к приему гражданских судов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бердянске пропала украинская связь. При этом украинские операторы не отключали свое оборудование, связь глушит российская сторона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бердянск Взрыв
NEWS
Меркель после трех месяцев молчания выразила солидарность с Украиной
Меркель после трех месяцев молчания выразила солидарность с Украиной
DAILY
Сценарии войны. Как далеко может зайти российская армия в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сценарии войны. Как далеко может зайти российская армия в Украине