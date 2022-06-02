В порту Бердянска прогремел сильный взрыв: что известно

Сегодня, 2 июня 2022 года, в оккупированном Бердянске прогремел мощный взрыв. Оккупационные власти говорят о разминировании на территории порта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram -каналы.

Отметим, на данный момент информации от украинской стороны по поводу взрыва в порту Бердянска нет.

В то же время так называемый советник "главы Крыма" Сергей Крючков сообщил, что прогремело несколько взрывов, и все они были результатом разминирования порта. Он также подчеркнул, что разминирование освещает съемочная группа канала "Крым 24", а все версии об украинских диверсантах или партизанах якобы являются фейками.

Кроме того, местные Telegram-каналы пишут, что оккупанты готовят порт к приему гражданских судов.