В России признали ликвидацию летчика из "верхушки" ВКС
В России открыто признали ликвидацию генерал-майора военно-воздушных сил России в отставке Канамата Боташева. Он находился за штурвалом Су-25, который ВСУ сбили в Луганской области 22 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение администрации Карачаевского городского округа, которое цитирует РИА Новости.
Боташева похоронили 2 июня. Прощались с ликвидированным в Украине летчиком со всеми почестями на центральной площади Карачаевска
При этом на самом сайте администрации не уточняется, при каких обстоятельствах погиб летчик.
Боташев командовал полком гвардейской авиабазы в Воронеже, однако был уволен из-за инцидента под Петрозаводском. Так, в 2012 году генерал попросил товарища полковника прокатить его на самолете, доступа к которому он не имел. В воздухе генерал попытался выполнить фигуру высшего пилотажа, однако истребитель разбился. Пилоты успели катапультироваться, но были уволены из армии и попали под суд.
Отметим, Боташев - самый высокопоставленный российский летчик, о гибели которого на войне в Украине стало вообще известно.
Как сообщалось, во вторник, 31 мая, в Украине был ликвидирован подполковник спецполка Кадырова Заур Димаев.
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