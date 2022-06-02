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В России признали ликвидацию летчика из "верхушки" ВКС

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Россия, Четверг 02 июня 2022 17:10
В России признали ликвидацию летчика из "верхушки" ВКС Фото: Канамат Боташев (kliker.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В России открыто признали ликвидацию генерал-майора военно-воздушных сил России в отставке Канамата Боташева. Он находился за штурвалом Су-25, который ВСУ сбили в Луганской области 22 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение администрации Карачаевского городского округа, которое цитирует РИА Новости.

Боташева похоронили 2 июня. Прощались с ликвидированным в Украине летчиком со всеми почестями на центральной площади Карачаевска

При этом на самом сайте администрации не уточняется, при каких обстоятельствах погиб летчик.

Боташев командовал полком гвардейской авиабазы в Воронеже, однако был уволен из-за инцидента под Петрозаводском. Так, в 2012 году генерал попросил товарища полковника прокатить его на самолете, доступа к которому он не имел. В воздухе генерал попытался выполнить фигуру высшего пилотажа, однако истребитель разбился. Пилоты успели катапультироваться, но были уволены из армии и попали под суд.

Отметим, Боташев - самый высокопоставленный российский летчик, о гибели которого на войне в Украине стало вообще известно.

Как сообщалось, во вторник, 31 мая, в Украине был ликвидирован подполковник спецполка Кадырова Заур Димаев.

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