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МВД назвало число пропавших без вести в Украине: рейтинг по областям

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Киев, Четверг 02 июня 2022 15:18
МВД назвало число пропавших без вести в Украине: рейтинг по областям Фото: МВД назвало число пропавших без вести в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

С начала российского вторжения в Украину в полицию подали 9 030 заявлений о пропавших без вести, 6 793 человека все еще разыскивают. Такие данні озвучили в Нацполиции на 26 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ министерства изданию Медиазона.

Больше всего пропавших в Донецкой (1 660 человек), Киевской (584), Харьковской (581), Полтавской (579) и Днепропетровской (566) областях.

Кроме того, в ведомстве зафиксировали 1 115 неопознанных тел. Больше всего их в Киеве (239 тел), а также в Киевской (234), Тернопольской (152), Луганской (123) и Черниговской (85) областях.

Как сообщалось, количество гражданских жертв в результате войны России против Украины в десятки раз превышает число жертв среди военных.

По данным генпрокурора Ирины Венедиктовой, самым молодым жертвам развязанной Россией войны против Украины было 23 дня, 1,5 и 3 месяца. Всего в результате российской агрессии уже погибли на 1 июня 243 детей.

Также президент Владимир Зеленский заявлял, что ежедневные боевые потери на востоке Украины составляют порядка 60-100 солдат убитыми. Еще около 500 ранеными.

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