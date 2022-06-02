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Меркель после трех месяцев молчания выразила солидарность с Украиной

Новина українською →
Украина, Четверг 02 июня 2022 09:36
Меркель после трех месяцев молчания выразила солидарность с Украиной Фото: бывший канцлер Германии Ангела Меркель (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выразила солидарность с Украиной в "варварской войне" с Россией. Заявление было сделано после нескольких месяцев молчания, вызвавших критику ее собственной политики в отношении Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Меркель, занимавшая пост канцлера в течение 16 лет до декабря, заявила, что не будет давать советов со стороны, но поддерживает усилия правительства "положить конец этой варварской войне", сообщил Reuters участник мероприятия.

"Моя солидарность с Украиной", - процитировала ее участница церемонии прощания с уходящим председателем конфедерации профсоюзов DGB.

Свободно говорящая по-русски, выросшая в бывшей коммунистической Восточной Германии, Меркель подверглась критике со стороны Соединенных Штатов и других стран за поддержку запланированного строительства газопровода "Северный поток - 2", предназначенного для доставки российского газа напрямую в Германию. Преемник Меркель Олаф Шольц отложил проект.

Она также подчеркнула необходимость продолжать общение с президентом России Владимиром Путиным даже после аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины, который привел к западным санкциям.

Хотя Меркель, будучи консерватором, сделала краткое заявление вскоре после российского вторжения в феврале, заявив, что вопиющему нарушению международного права нет оправдания, ее молчание с тех пор вызывает недоумение.

Актер Ульрих Маттес, друг Меркель, защитил ее, заявив на этой неделе журналу Stern, что война касается ее, но она не хочет в нее вмешиваться. "Я подозреваю, что она не хочет быть чем-то вроде второго канцлера", - сказал он.

Некоторые другие немецкие политики, в том числе ее бывший министр иностранных дел Зигмар Габриэль, признали, что политика примирения с Россией, возможно, была слишком оптимистичной.

Столкнувшись с критикой, что Германия делает слишком мало для помощи Украине, Шольц заявил, что Германия поставит Украине систему ПВО IRIS-T.

Поздно вечером в среду парламентский комитет по бюджету открыл путь для запланированного фонда в 100 миллиардов евро для усиления вооруженных сил Германии, который должен пройти через Бундестаг в пятницу.

Напомним, 2021 году среди ключевых мировых лидеров лучше всего украинцы относились к канцлеру Германии Ангеле Меркель.

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Германия Ангела Меркель
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Меркель после трех месяцев молчания выразила солидарность с Украиной
Меркель после трех месяцев молчания выразила солидарность с Украиной
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