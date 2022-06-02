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Российские войска попали в ловушку, ВСУ рвут их в Северодонецке, - Арестович

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Киев, Четверг 02 июня 2022 18:43
Российские войска попали в ловушку, ВСУ рвут их в Северодонецке, - Арестович Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Вооруженные силы Украины заманили в ловушку российские войска в Северодонецке. И теперь наносят им встречные контрудары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

"Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно "сдав" город. Сейчас российское командование пребывает в шоке. Они уже отрапортовали о взятии СД (Северодонецка, - ред.), когда наши войска нанесли жесткий встречный контрудар и сейчас мочат московских товарищей в мясо - не смотря на их превосходство в авиации и артиллерии", - отметил он.

По его словам, в городе идут тяжелые бои, а российское командование бросает все силы на удержание Северодонецка.

"Наши реально рвут сейчас противника, как львы, не смотря на его огневое превосходство. Появились первые пленные из состава российских войск. Но не всем так повезло. Битва не окончена. Наши рвут, рвут, рвут. Вот это - мастерство. Покруче противника", - добавил Арестович.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска контролируют пятую часть Северодонецка, противник постепенно продвигается по городу.

Арестович говорил, что после Северодонецка россиян ждет ядовитая промышленная зона.

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