Поруч "небезпечний сусід". Кремль почав заспокоювати росіян через обмеження інтернету

Парад у Москві на 9 травня

Парад диктатора Володимира Путіна планували відвідати низка лідерів інших країн. Втім, пізніше з'ясувалось, що деяким з них довелось відмовитись від візиту. Наприклад, лідер Сербії Александр Вучич раптово захворів через що навіть перервав свій візит до США. Також відмовився від поїздки глава Міноборони Індії Раджнатх Сінгха.

Тим часом у Китаї підтвердили візит Сі Цзіньпіна.

Окремо варто додати, що інтернет в Москві почали обмежувати ще з 5 травня, в день репетиції параду.

Міністерство закордонних справ (МЗС) України, своєю чергою, застерегло "нейтральні" країни від відправки своїх військових для участі у параді.

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