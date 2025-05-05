У Москві "лягли" всі мобільні оператори в день репетиції параду

Жителі російської столиці Москви у понеділок, 5 травня, поскаржились на масштабні проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Проблеми зі зв'язком спостерігались у всіх мобільних операторів. Очевидці скаржаться на збої в роботі мобільного зв'язку та інтернету операторів Т2, МТС і "Білайн", найбільше скарг із Москви.

Також росіяни скаржаться на проблеми у Telegram: месенджер погано працює на телефонах: не приходять сповіщення.

За словами жителів Москви, проблеми почалися саме в момент проведення репетиції. Сьогодні у Росії відбувається репетиція параду, який пройде 9 травня.

Також росіяни почали отримувати повідомлення про причини збоїв.

"Можливі обмеження доступу до Інтернету у зв'язку із забезпеченням безпеки святкових заходів, що проходять", - заявила російська влада.