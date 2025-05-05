У Москві "лягли" всі мобільні оператори в день репетиції параду
Жителі російської столиці Москви у понеділок, 5 травня, поскаржились на масштабні проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Проблеми зі зв'язком спостерігались у всіх мобільних операторів. Очевидці скаржаться на збої в роботі мобільного зв'язку та інтернету операторів Т2, МТС і "Білайн", найбільше скарг із Москви.
Також росіяни скаржаться на проблеми у Telegram: месенджер погано працює на телефонах: не приходять сповіщення.
За словами жителів Москви, проблеми почалися саме в момент проведення репетиції. Сьогодні у Росії відбувається репетиція параду, який пройде 9 травня.
Також росіяни почали отримувати повідомлення про причини збоїв.
"Можливі обмеження доступу до Інтернету у зв'язку із забезпеченням безпеки святкових заходів, що проходять", - заявила російська влада.
Парад у Москві 9 травня
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін запросив лідерів Китаю, Індії та Бразилії, а також країні ЄС Словаччині та Сербії відвідати 9 травня парад в Москві.
Відомо, що на парад Путіна планували їхати прем'єр Словаччини Роберт Фіцо та президент Сербії Александр Вучич. Проте Вучич раптово захворів. Через погіршення стану здоров'я він навіть перервав свій візит до США. Відомо, що його вже виписали з лікарні, але візит до Москви досі під питанням. Також на параді не буде глави Міноборони Індії Раджнатха Сінгха.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не несе відповідальності за події, які можуть статися 9 травня у Москві.
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