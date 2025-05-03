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Перший іноземний топ-гість скасував поїздку на парад Путіна

Індія, Субота 03 травня 2025 17:43
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Перший іноземний топ-гість скасував поїздку на парад Путіна Фото: Раджнатх Сінгх, міністр оборони Індії (x.com/rajnathsingh)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх став першим іноземним топ-гостем, який передумав їхати до Москви на парад до так званого "дня перемоги" 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на India Today.

Сінгх вирішив не їхати до Москви на парад 9 травня після того, як прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді попередньо скасував свій візит до Росії. Зміна планів, як пише індійське медіа, пов'язана з напруженою ситуацією у відносинах з Пакистаном.

Але, як зауважує медіа, Індія прагне зберегти важливість індійсько-російських зв'язків, тому відправить на парад державного міністра оборони - Санджая Сета. Він є заступником Сінгха.

Парад у Москві

Російський диктатор Володимир Путін планує 9 травня провести військовий парад у Москві до так званого "дня перемоги". Кремль очікує приїзду на захід різних дружніх світових лідерів, зокрема словацького прем'єра Роберта Фіцо, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та очільника КНДР Кім Чен Ина.

Напередодні сербський президент Александар Вучич, який теж обіцяв приїхати на парад у Москву, раптово захворів та терміново повернувся з США до Белграда, щоб лягти у лікарню. Наразі невідомо, як довго Вучич буде госпіталізованим, але тепер його поїздка до Москви під питанням.

Для проведення параду Путін навіть оголосив про "перемир'я", яке український президент Володимир Зеленський назвав "театральною постановкою", запропонувавши припинення вогню на 30 днів.

Офіційні представники РФ відреагували на цю "відмову" істерикою та погрозами, що "у Києві не настане 10 травня" у разі провокацій під час путінського параду.

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