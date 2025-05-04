У Китаї підтвердили, що Сі Цзіньпін полетить до Путіна на парад
Китайський лідер Сі Цзіньпін поїде до Росії на офіційні урочистості з нагоди завершення Другої світової війни. Його візит триватиме чотири дні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Китаю.
"На запрошення президента Російської Федерації Володимира Путіна голова КНР Сі Цзіньпін з 7 по 10 травня відвідає Росію з державним візитом та візьме участь в урочистостях з нагоди 80-ї річниці перемоги у Другій світовій війні в Москві", - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що 9 травня у Москві відбудеться великий парад, на який Путін запросив низку лідерів інших країн.
Також Кремль оголосив нібито "перемир'я" на три дні - з 8 до 10 травня. Президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна готова до припинення вогню, але не на російські свята, а на 30 днів.
Парад у Москві 9 травня
Додамо, що на парад Путіна збиралися їхати прем'єр Словаччини Роберт Фіцо та президент Сербії Александр Вучич. Більше того, сербські військові мали взяти участь у параді.
Проте Вучич раптово захворів. Через погіршення стану здоров'я він навіть перервав свій візит до США. Відомо, що його вже виписали з лікарні, але візит до Москви досі під питанням. Також на параді не буде глави Міноборони Індії Раджнатха Сінгха.
У ЗМІ писали, що словацький прем'єр теж має проблеми зі здоров'ям. Втім, Фіцо заявив, що поїде на парад Путіна.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не несе відповідальності за події, які можуть статися 9 травня у Москві.
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