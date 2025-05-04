У Китаї підтвердили, що Сі Цзіньпін полетить до Путіна на парад

Китайський лідер Сі Цзіньпін поїде до Росії на офіційні урочистості з нагоди завершення Другої світової війни. Його візит триватиме чотири дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Китаю.

"На запрошення президента Російської Федерації Володимира Путіна голова КНР Сі Цзіньпін з 7 по 10 травня відвідає Росію з державним візитом та візьме участь в урочистостях з нагоди 80-ї річниці перемоги у Другій світовій війні в Москві", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що 9 травня у Москві відбудеться великий парад, на який Путін запросив низку лідерів інших країн.

Також Кремль оголосив нібито "перемир'я" на три дні - з 8 до 10 травня. Президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна готова до припинення вогню, але не на російські свята, а на 30 днів.