Щоб не їхати до Путіна? Вучич ліг в лікарню після раптового повернення з США

Сербського президента Александара Вучича госпіталізували до Військово-медичної академії у Белграді після його раптового повернення з США. До нього прибув міністр охорони здоров'я Златібор Лончар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сербський телеканал РТС.

За даними сербських медіа, Вучич раптово захворів під час візиту до США, де звернувся за медичною допомогою та пройшов обстеження. Після цього він вирішив повернутися до Сербії, скасувавши заходи, заради яких прибув до США. Вучичу стало зле під час підготовки до майбутніх зустрічей, а також після зустрічі з конгресменами сербськими підприємцями. У цей момент у кімнаті з ним перебували міністр фінансів Сініша Малі та радниця президента Сербії з питань ЗМІ, повідомляють сербські медіа.