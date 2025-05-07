Российская Федерация (РФ) была "вынуждена" ограничить работу мобильного интернета в Москве на время подготовки празднования "Дня победы" из-за "опасного соседства".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера российского диктатора Дмитрия Пескова, которого цитирует "Интерфакс".
"В течение всех дней, когда здесь будут находиться гости этих празднований, то есть до 10 числа включительно - ну, наверное, нужно быть готовым к таким временным ограничениям мобильного интернета... Мы должны учитывать то, скажем так, опасное соседство, которое мы имеем", - заявил представитель диктатора.
В то же время он не смог дать ответа на вопрос о том, когда ограничения будут сняты.
Парад диктатора Владимира Путина планировали посетить ряд лидеров других стран. Впрочем, позже выяснилось, что некоторым из них пришлось отказаться от визита. Например, лидер Сербии Александр Вучич внезапно заболел из-за чего даже прервал свой визит в США. Также отказался от поездки глава Минобороны Индии Раджнатх Сингха.
Тем временем в Китае подтвердили визит Си Цзиньпина.
Отдельно стоит добавить, что интернет в Москве начали ограничивать еще с 5 мая, в день репетиции парада.
Министерство иностранных дел (МИД) Украины, в свою очередь, предостерегло "нейтральные" страны от отправки своих военных для участия в параде.
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