Рядом "опасный сосед". Кремль начал успокаивать россиян из-за ограничений интернета

"В течение всех дней, когда здесь будут находиться гости этих празднований, то есть до 10 числа включительно - ну, наверное, нужно быть готовым к таким временным ограничениям мобильного интернета... Мы должны учитывать то, скажем так, опасное соседство, которое мы имеем", - заявил представитель диктатора.

В то же время он не смог дать ответа на вопрос о том, когда ограничения будут сняты.