МЗС України попередило іноземних військових про наслідки за участь в параді Москви

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства закордонних справ (МЗС) України.

Як відзначає МЗС, сьогодні проти українського народу, який є серед народів-переможців над нацизмом, ведеться жорстока війна, під час якої російські солдати здійснили сотні тисяч воєнних злочинів.

"Саме ця армія буде марширувати 9 травня на Красній площі в Москві. Ці люди не є визволителями Європи, вони є окупантами та воєнними злочинцями. Марширувати пліч-о-пліч із ними - це розділити відповідальність за кров убитих українських дітей, цивільних і військових, а не вшановувати перемогу на нацизмом. Росія запрошує іноземних військовослужбовців до участі в параді 9 травня для того, щоби відбілити свої воєнні злочини та виправдати агресію", - додає МЗС.

Відомство відзначає, що:

участь іноземних військових у параді Москви 9 травня є неприйнятною й буде розцінюватись як наруга над памʼяттю про перемогу над нацизмом.

й буде розцінюватись як наруга над памʼяттю про перемогу над нацизмом. відправка "нейтральними" країнами військових для участі в параді розцінюватиметься як порушення декларованої "нейтральності" й виглядатиме як підтримка країни-терориста.

"Закликаємо всі іноземні держави та міжнародні організації до гідного вшанування жертв Другої світової війни та колективної перемоги над нацизмом, яке при цьому не виправдовує російської агресії та звірств проти українців", - відзначає МЗС.