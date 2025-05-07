Поруч "небезпечний сусід". Кремль почав заспокоювати росіян через обмеження інтернету

Російська Федерація (РФ) була "змушена" обмежити роботу мобільного інтернету у Москві на час підготовки святкування "Дня перемоги" через "небезпечне сусідство".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника російського диктатора Дмитра Пєскова, якого цитує "Интерфакс".