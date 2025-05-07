Поруч "небезпечний сусід". Кремль почав заспокоювати росіян через обмеження інтернету
Російська Федерація (РФ) була "змушена" обмежити роботу мобільного інтернету у Москві на час підготовки святкування "Дня перемоги" через "небезпечне сусідство".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника російського диктатора Дмитра Пєскова, якого цитує "Интерфакс".
"Протягом усіх днів, коли тут перебуватимуть гості цих святкувань, тобто до 10 числа включно - ну, напевно, потрібно бути готовим до таких тимчасових обмежень мобільного інтернету... Ми повинні враховувати те, скажімо так, небезпечне сусідство, яке ми маємо", - заявив речник диктатора.
Водночас він не зміг дати відповіді на питання про те, коли обмеження будуть зняті.
Парад у Москві на 9 травня
Парад диктатора Володимира Путіна планували відвідати низка лідерів інших країн. Втім, пізніше з'ясувалось, що деяким з них довелось відмовитись від візиту. Наприклад, лідер Сербії Александр Вучич раптово захворів через що навіть перервав свій візит до США. Також відмовився від поїздки глава Міноборони Індії Раджнатх Сінгха.
Тим часом у Китаї підтвердили візит Сі Цзіньпіна.
Окремо варто додати, що інтернет в Москві почали обмежувати ще з 5 травня, в день репетиції параду.
Міністерство закордонних справ (МЗС) України, своєю чергою, застерегло "нейтральні" країни від відправки своїх військових для участі у параді.
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