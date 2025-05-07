Российская Федерация (РФ) была "вынуждена" ограничить работу мобильного интернета в Москве на время подготовки празднования "Дня победы" из-за "опасного соседства".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера российского диктатора Дмитрия Пескова, которого цитирует "Интерфакс".