Рядом "опасный сосед". Кремль начал успокаивать россиян из-за ограничений интернета
Российская Федерация (РФ) была "вынуждена" ограничить работу мобильного интернета в Москве на время подготовки празднования "Дня победы" из-за "опасного соседства".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера российского диктатора Дмитрия Пескова, которого цитирует "Интерфакс".
"В течение всех дней, когда здесь будут находиться гости этих празднований, то есть до 10 числа включительно - ну, наверное, нужно быть готовым к таким временным ограничениям мобильного интернета... Мы должны учитывать то, скажем так, опасное соседство, которое мы имеем", - заявил представитель диктатора.
В то же время он не смог дать ответа на вопрос о том, когда ограничения будут сняты.
Парад в Москве на 9 мая
Парад диктатора Владимира Путина планировали посетить ряд лидеров других стран. Впрочем, позже выяснилось, что некоторым из них пришлось отказаться от визита. Например, лидер Сербии Александр Вучич внезапно заболел из-за чего даже прервал свой визит в США. Также отказался от поездки глава Минобороны Индии Раджнатх Сингха.
Тем временем в Китае подтвердили визит Си Цзиньпина.
Отдельно стоит добавить, что интернет в Москве начали ограничивать еще с 5 мая, в день репетиции парада.
Министерство иностранных дел (МИД) Украины, в свою очередь, предостерегло "нейтральные" страны от отправки своих военных для участия в параде.
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