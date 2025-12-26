Порайонне оповіщення не всюди: в ОВА пояснили, як вмикають повітряну тривогу на Волині

Мешканцям і гостям Волинської області пояснили, як сьогодні працює зовнішня система оповіщення громадян про повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Волинської обласної державної (військової) адміністрації Івана Рудницького у Facebook.

Новий підхід до оголошення повітряних тривог в Україні

Очільник Волинської ОДА (ОВА) нагадав мешканцям області, що нещодавно по всій країні було запроваджено новий підхід до оголошення повітряних тривог.

Йдеться про так зване "порайонне оповіщення".

"Ці зміни ви могли помітити в роботі офіційного додатку "Повітряна тривога", - зауважив Рудницький.

Він додав, що раніше прем'єр-міністерка України Юрія Свириденко розповіла, що про це давно просили бізнес і місцеві громади - щоб підприємства могли працювати без простоїв.

"Тож ДСНС разом із Повітряними силами та ОВА запустили поділ на райони по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей", - розповів посадовець.

Він пояснив, що диференціація сигналу за окремими районами "допоможе скоротити тривалість тривог у тих громадах, де в конкретний момент немає реальної загрози".

Як вмикають повітряну тривогу у Волинській області

Попри запровадження нового підходу до оголошення повітряної в Україні, Рудницький повідомив: "наразі зовнішня система оповіщення Волині технічно не дозволяє вмикати сигнал окремо у кожному районі".

"Саме тому він лунає по всій області", - пояснив голова Волинської ОДА (ОВА).

Водночас він зауважив, що для розуміння як діяти й чи є загроза - варто орієнтуватися на додаток "Повітряна тривога" у своєму телефоні.

Насамкінець він закликав усіх громадян:

стежити за офіційними джерелами інформації;

не ігнорувати сигнали тривоги;

дотримуватись правил безпеки.

