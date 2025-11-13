ua en ru
Як вмикатимуть сигнал "Повітряна тривога" у Тернопільській області: пояснення ОВА

Четвер 13 листопада 2025 13:50
Як вмикатимуть сигнал "Повітряна тривога" у Тернопільській області: пояснення ОВА У Тернопільській ОВА пояснили, як вирішили вмикати "Повітряну тривогу" (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Мешканцям і гостям Тернопільської області пояснили, як саме найближчим часом подаватиметься сигнал "Повітряна тривога" (з огляду на особливості території та швидкість засобів можливих ворожих атак).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Тернопільської обласної державної (військової) адміністрації у Facebook.

Як вмикатимуть "Повітряну тривогу" в області

Згідно з інформацією ОВА, сигнал "Повітряна тривога" подаватиметься одночасно по всій території Тернопільської області.

Уточнюється, що адміністративно вона поділяється на три райони:

  • Кременецький;
  • Тернопільський;
  • Чортківський.

При цьому протяжність області:

  • із півночі на південь - становить 195 км;
  • із заходу на схід - 129 км.

"З огляду на особливості території області та швидкість можливих засобів повітряного нападу противника, прийнято рішення про одночасне подання сигналу "Повітряна тривога" на всій території Тернопільської області", - пояснили в ОВА.

Зазначається, що таке рішення дозволить:

  • своєчасно оповіщати населення про небезпеку;
  • зменшити ризики для життя і здоров'я громадян.

"Слідкуйте за повідомленнями Тернопільської обласної військової адміністрації в офіційних джерелах інформації. Зберігайте спокій, дійте злагоджено та відповідально - це допоможе зберегти життя", - підсумували в ОВА.

Як вмикатимуть сигнал &quot;Повітряна тривога&quot; у Тернопільській області: пояснення ОВАПублікація Тернопільської ОВА (скриншот: facebook.com/oda.te.gov.ua)

Що передувало повідомленню Тернопільської ОВА

Варто зазначити, що раніше низка місцевих ЗМІ повідомляла, буцімто у Тернопільській області планують змінити систему оповіщення про повітряну тривогу - щоб вмикати сигнал окремо для кожного району.

Дехто посилався на "рішення обласної влади", інші - на інформацію, опубліковану Чортківської міською радою.

Згідно з її публікацією у Facebook від середи, 12 листопада, повітряна тривога у Тернопільській області "тепер оголошується окремо для кожного району".

"У Тернопільській області запровадили диференційоване оповіщення про наближення загрози. Система оповіщення про загрози працює так, що її можна вмикати окремо для певного регіону, або для всієї області", - розповіли тоді громадянам.

Уточнювалось водночас, що "тривога звучатиме в окремих районах Тернопільщини лише в разі атаки російських дронів".

"Якщо буде загроза атаки балістичними або крилатими ракетами, повітряну тривогу оголошуватимуть для всієї області й/або країни", - додали у прес-службі Чортківської міської ради.

Як вмикатимуть сигнал &quot;Повітряна тривога&quot; у Тернопільській області: пояснення ОВАПублікація Чортківської міськради (скриншот: facebook.com/chortkiv.city.council)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що сирени в містах України пропонують вмикати по-новому (про що йшлося у відповідній електронній петиції до Кабінету міністрів).

Згодом стало відомо, що повітряну тривогу оголошуватимуть по-новому в Київській області.

Крім того, порядок оголошення - вмикання сигналу - повітряної тривоги вирішили змінити у Рівненській та Миколаївських областях.

Читайте також, як вимкнути звук повідомлень про повітряну тривогу.

