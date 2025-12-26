ua en ru
Пт, 26 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Порайонное оповещение не везде: в ОВА объяснили, как включают воздушную тревогу на Волыни

Пятница 26 декабря 2025 12:02
UA EN RU
Порайонное оповещение не везде: в ОВА объяснили, как включают воздушную тревогу на Волыни Подход к объявлению сигнала "Воздушная тревога" в Украине изменили (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Жителям и гостям Волынской области объяснили, как сегодня работает внешняя система оповещения граждан о воздушной тревоге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Волынской областной государственной (военной) администрации Ивана Рудницкого в Facebook.

Новый подход к объявлению воздушных тревог в Украине

Глава Волынской ОГА (ОВА) напомнил жителям области, что недавно по всей стране был введен новый подход к объявлению воздушных тревог.

Речь идет о так называемом "порайонном оповещении".

"Эти изменения вы могли заметить в работе официального приложения "Воздушная тревога", - отметил Рудницкий.

Он добавил, что ранее премьер-министр Украины Юрия Свириденко рассказала, что об этом давно просили бизнес и местные громады - чтобы предприятия могли работать без простоев.

"Поэтому ГСЧС вместе с Воздушными силами и ОВА запустили разделение на районы по всей стране, кроме Донецкой и Луганской областей", - рассказал чиновник.

Он объяснил, что дифференциация сигнала по отдельным районам "поможет сократить продолжительность тревог в тех громадах, где в конкретный момент нет реальной угрозы".

Как включают воздушную тревогу в Волынской области

Несмотря на введение нового подхода к объявлению воздушной в Украине, Рудницкий сообщил: "пока внешняя система оповещения Волыни технически не позволяет включать сигнал отдельно в каждом районе".

"Именно поэтому он звучит по всей области", - объяснил глава Волынской ОГА (ОВА).

В то же время он отметил, что для понимания как действовать и есть ли угроза - стоит ориентироваться на приложение "Воздушная тревога" в своем телефоне.

В завершение он призвал всех граждан:

  • следить за официальными источниками информации;
  • не игнорировать сигналы тревоги;
  • соблюдать правила безопасности.

Порайонное оповещение не везде: в ОВА объяснили, как включают воздушную тревогу на ВолыниПубликация Рудницкого (скриншот: facebook.com/Rudnytskyi.Ivan)

Напомним, ранее мы рассказывали, что сирены в городах Украины предлагают включать по-новому (о чем говорилось в соответствующей электронной петиции к Кабинету министров).

Впоследствии стало известно, что воздушную тревогу будут объявлять по-новому в Киевской области.

Кроме того, порядок объявления - включения сигнала - воздушной тревоги решили изменить в Ровенской и Николаевских областях.

Недавно украинцам объяснили, как будет подаваться сигнал "Воздушная тревога" в Тернопольской области (учитывая особенности территории и скорость средств возможных вражеских атак).

Читайте также, как выключить звук сообщений о воздушной тревоге.

Читайте РБК-Украина в Google News
Волынская область Воздушная тревога Атака дронов Ракетная атака
Новости
Зеленский анонсировал встречу с Трампом: многое может решиться до Нового года
Зеленский анонсировал встречу с Трампом: многое может решиться до Нового года
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну