Порайонное оповещение не везде: в ОВА объяснили, как включают воздушную тревогу на Волыни
Жителям и гостям Волынской области объяснили, как сегодня работает внешняя система оповещения граждан о воздушной тревоге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Волынской областной государственной (военной) администрации Ивана Рудницкого в Facebook.
Новый подход к объявлению воздушных тревог в Украине
Глава Волынской ОГА (ОВА) напомнил жителям области, что недавно по всей стране был введен новый подход к объявлению воздушных тревог.
Речь идет о так называемом "порайонном оповещении".
"Эти изменения вы могли заметить в работе официального приложения "Воздушная тревога", - отметил Рудницкий.
Он добавил, что ранее премьер-министр Украины Юрия Свириденко рассказала, что об этом давно просили бизнес и местные громады - чтобы предприятия могли работать без простоев.
"Поэтому ГСЧС вместе с Воздушными силами и ОВА запустили разделение на районы по всей стране, кроме Донецкой и Луганской областей", - рассказал чиновник.
Он объяснил, что дифференциация сигнала по отдельным районам "поможет сократить продолжительность тревог в тех громадах, где в конкретный момент нет реальной угрозы".
Как включают воздушную тревогу в Волынской области
Несмотря на введение нового подхода к объявлению воздушной в Украине, Рудницкий сообщил: "пока внешняя система оповещения Волыни технически не позволяет включать сигнал отдельно в каждом районе".
"Именно поэтому он звучит по всей области", - объяснил глава Волынской ОГА (ОВА).
В то же время он отметил, что для понимания как действовать и есть ли угроза - стоит ориентироваться на приложение "Воздушная тревога" в своем телефоне.
В завершение он призвал всех граждан:
- следить за официальными источниками информации;
- не игнорировать сигналы тревоги;
- соблюдать правила безопасности.
Публикация Рудницкого (скриншот: facebook.com/Rudnytskyi.Ivan)
