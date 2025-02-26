Як вимкнути звук повідомлень про повітряну тривогу: детальна інструкція

Докладніше про те, як керувати звуком сповіщень про повітряну тривогу в додатку - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

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Як працює підписка на сповіщення у застосунку

Застосунок "Повітряна тривога" (для iOS, Android, Huawei та Windows) створений для миттєвого отримання сповіщень:

про повітряну тривогу (її початок та відбій);

про хімічну тривогу;

про техногенну тривогу;

про інші види тривог системи цивільної оборони.

Він не потребує реєстрації та працює навіть у беззвучному режимі смартфона.

Станом на тепер у застосунку можна підписатись на область, район або об'єднану територіальну громаду (місто) ОТГ.

Для того, щоб отримувати найменше сповіщень, найкраще підписатись на ОТГ.

Логіка підписки застосунку (інфографіка: ukrainealarm.com)

Як налаштувати звук повідомлень в iPhone

Налаштування гучності звуку застосунку залежать від моделі телефону. Так, в iPhone (iOS) є два типи сповіщень - звичайні та критичні (при встановленні додатка ви надаєте згоду на отримання обох типів сповіщень).

Якщо ввімкнені критичні сповіщення, звук буде лунати максимально голосно (незалежно від ваших налаштувань гучності телефону), щоб ви точно почули важливе сповіщення. Для того, щоб їх вимкнути, потрібно:

зайти в "Налаштування";

знайти застосунок "Тривога!";

відкрити його налаштування;

натиснути "Сповіщення";

вимкнути "Критичні оповіщення".

Критичні сповіщення на iPhone (ілюстрація: ukrainealarm.com)

Після вимкнення критичних сповіщень, звук сирени буде "реагувати" на звичайні налаштування вашого телефону (тобто якщо ви поставити телефон у вібро режим, голосового сигналу не отримаєте).

При цьому змінювати гучність сповіщень можна за допомогою регулювання стандартного звуку телефону.

Крім того, існує додаткова можливість - регулювати гучність у самому застосунку (у вкладці "Налаштування"). Якщо такої вкладки в додатку ви не бачите, його потрібно оновити до останньої версії.

Як вимкнути звук сповіщень у телефонах Android

У телефонах Android гучність сигналу регулюється в самому застосунку. Для цього потрібно:

відкрити додаток;

обрати вкладку "Налаштування";

змінити необхідні налаштування звуку.

Якщо ви не бачите вкладки "Налаштування" у застосунку, потрібно оновити його до останньої версії.

Для того, щоб вимкнути сигнал, потрібно натиснути на сповіщення про тривогу - тоді відкриється застосунок і звук вимкнеться.

Насамкінець варто зауважити, що: