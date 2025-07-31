Повітряна тривога "по-новому"? Що зміниться з 1 серпня в окремих областях України

У кількох областях України з 1 серпня 2025 року зміниться порядок оголошення - вмикання сигналу - повітряної тривоги.

Докладніше про те, де саме та як "по-новому" вмикатимуть повітряну тривогу від початку третього літнього місяця, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що зміниться для мешканців Рівненської області

За словами начальника Рівненської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександра Коваля, з 1 серпня сигнал повітряної тривоги у Рівненській області вмикатимуть "по-новому" - окремо в кожному районі.

Він зауважив, що таке рішення було схвалене:

з урахуванням безпекової ситуації;

у співпраці з Державною службою України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та командуванням Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Коваль пояснив, що так місцева влада прагне "зменшити негативний вплив тривог на повсякденне життя жителів області".

"І, зокрема, на такі сфери як медицина, освіта, економіка", - додав очільник ОВА.

Публікація Коваля (скриншот: facebook.com/Олександр-Коваль)

Варто зазначити, що в цілому в межах Рівненської області є чотири райони:

Вараський - з адміністративним центром у місті Вараш;

Дубенський - з адміністративним центром у місті Дубно;

Рівненський - з адміністративним центром у місті Рівне;

Сарненський - з адміністративним центром у місті Сарни.

Адміністративно-територіальний устрій Рівненської області (карта: ror.gov.ua)

Що зміниться для мешканців Миколаївської області

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім повідомив громадянам, що з 1 серпня на території Миколаївської області запроваджується диференційована система оповіщення населення про "Повітряну тривогу".

Він пояснив, що в цілому було відпрацьовано три види оповіщення у разі загрози:

або сигнал "Повітряна тривога" оголошується окремо в місті Миколаєві;

або сигнал "Повітряна тривога" оголошується окремо для всієї області - за винятком міста Миколаєва;

або сигнал "Повітряна тривога" оголошується, як і раніше, для всієї області разом з містом.

Адміністративно-територіальний устрій Миколаївської області (карта: ror.gov.ua)

"Система буде проходити тестування, можуть бути збої. Прошу ставитись до цього спокійно", - наголосив посадовець.

Крім того, він нагадав, що ворог почав активно використовувати реактивні системи залпового вогню (РСЗВ).

"Це південь нашої області. Прошу максимально швидко реагувати на загрозу всіх мешканців прибережних громад. Працюємо далі", - підсумував Кім.