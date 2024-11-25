Сирени в містах України пропонують вмикати по-новому: коли й навіщо

У п'ятницю, 22 листопада, на порталі електронних петицій до Кабінету міністрів з'явилась пропозиція вмикати сирену в містах України під час наближення небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну петицію .

Що саме пропонує змінити автор петиції

Автор петиції Олена Семененко звернула увагу суспільства на те, що тривога в місті:

вмикається під час наближення першої небезпеки

триває, навіть якщо небезпека вже минула

"За останні кілька днів була оголошена тривога при наближенні БПЛА і місто ніяк не відреагувало на наближення ракет зі стратегічної авіації", - розповіла ініціатор пропонованих змін.

Вона додала, що "ще раз тривога оголошувалась через групу БПЛА, яка частково була збита ППО, а частково повернулась в іншу область".

"Людина фізично не може кожну ніч сидіти в месенджерах і відслідковувати рух БПЛА, особливо коли зранку треба йти на роботу. З дитиною неможливо проводити кожну ніч у підвалі, оскільки інших укриттів (окрім коридору, який не дуже й ефективний у багатоповерхівках) в місті немає", - зазначила Семененко.

Крім того, за її словами, "Підвищена небезпека" в застосунку працює не коректно.

"Прохання передивитись підхід до оголошення тривоги і, якщо необхідно (або технічно неможливо), давати відбій і вмикати сирену при наближенні небезпеки", - підсумувала автор петиції.

Петиція до КМУ №41/007499-24еп (скриншот: petition.kmu.gov.ua)

Зазначимо, що станом на 15:05 понеділка, 25 листопада, під петицією зібрано лише 5 підписів (із 25 000 необхідних). При цьому до кінця збору підписів залишилось 89 днів.