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Сирени в містах України пропонують вмикати по-новому: коли й навіщо

Понеділок 25 листопада 2024 15:08
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Сирени в містах України пропонують вмикати по-новому: коли й навіщо Сирену в містах пропонують вмикати при наближенні небезпеки (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У п'ятницю, 22 листопада, на порталі електронних петицій до Кабінету міністрів з'явилась пропозиція вмикати сирену в містах України під час наближення небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну петицію.

Що саме пропонує змінити автор петиції

Автор петиції Олена Семененко звернула увагу суспільства на те, що тривога в місті:

  • вмикається під час наближення першої небезпеки
  • триває, навіть якщо небезпека вже минула

"За останні кілька днів була оголошена тривога при наближенні БПЛА і місто ніяк не відреагувало на наближення ракет зі стратегічної авіації", - розповіла ініціатор пропонованих змін.

Вона додала, що "ще раз тривога оголошувалась через групу БПЛА, яка частково була збита ППО, а частково повернулась в іншу область".

"Людина фізично не може кожну ніч сидіти в месенджерах і відслідковувати рух БПЛА, особливо коли зранку треба йти на роботу. З дитиною неможливо проводити кожну ніч у підвалі, оскільки інших укриттів (окрім коридору, який не дуже й ефективний у багатоповерхівках) в місті немає", - зазначила Семененко.

Крім того, за її словами, "Підвищена небезпека" в застосунку працює не коректно.

"Прохання передивитись підхід до оголошення тривоги і, якщо необхідно (або технічно неможливо), давати відбій і вмикати сирену при наближенні небезпеки", - підсумувала автор петиції.

Сирени в містах України пропонують вмикати по-новому: коли й навіщо

Петиція до КМУ №41/007499-24еп (скриншот: petition.kmu.gov.ua)

Зазначимо, що станом на 15:05 понеділка, 25 листопада, під петицією зібрано лише 5 підписів (із 25 000 необхідних). При цьому до кінця збору підписів залишилось 89 днів.

Нагадаємо, раніше в Департаменті муніципальної безпеки КМДА розповідали, що серед громадян спостерігається тенденція частого нехтування сигналами сирен, які повідомляють про повітряну тривогу та небезпеку, пов'язану з нею.

Уточнювалось, що повітряна тривога в місті оголошується тоді, коли сили протиповітряної оборони сповіщають про рух ворожих БПЛА чи літаків, або ж є підтвердження запуску ракет.

З огляду на це українців закликають не ігонорувати сирени та переходити під час загроз в укриття, взявши з собою найнеобхідніше (документи, питну воду, ліки, теплі речі тощо).

Читайте також про роботу ППО в Україні вночі з 24 на 25 листопада.

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