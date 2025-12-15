ua en ru
Пн, 15 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

В Україні повітряні тривоги будуть оголошувати по-новому

Україна, Понеділок 15 грудня 2025 12:57
UA EN RU
В Україні повітряні тривоги будуть оголошувати по-новому Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні запроваджують новий підхід до оголошення повітряних тривог - порайонне оповіщення. Система вже почала діяти по всій країні, за винятком Донецької та Луганської областей.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, ДСНС спільно з Повітряними силами та обласними військовими адміністраціями впровадили поділ тривог за районами. Така диференціація дозволяє скоротити тривалість сигналів у громадах, де на конкретний момент немає реальної загрози. Це рішення, на яке давно очікували бізнес і місцеві громади, адже воно зменшує простої підприємств.

"На першому етапі система пройшла тестування у 13 регіонах. Тепер вона розширена на всі області", - зазначила Свириденко.

За її даними, новий формат уже суттєво скоротив тривалість тривог, особливо у прифронтових та центральних областях. Найбільший ефект зафіксували у Дніпропетровській області - окремі громади отримали понад 100 додаткових діб без тривог, у Сумській області час тривог зменшився на 50 днів, у Харківській - більш ніж на місяць у деяких громадах.

Крім того, значно зросла оперативність оповіщення: передача сигналу від Повітряних сил до ДСНС тепер триває лише 8–15 секунд замість кількох хвилин. Уряд очікує, що це дозволить критичній інфраструктурі та бізнесу працювати стабільніше й підтримувати економічну активність у регіонах.

Раніше РБК-Україна писало про те, що сирени в містах України пропонують вмикати по-новому (про що йшлося у відповідній електронній петиції до Кабінету міністрів).

Нещодавно стало відомо, що повітряну тривогу оголошуватимуть по-новому в Київській області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряна тривога Війна в Україні Юлія Свириденко
Новини
ЗСУ організовують додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда
ЗСУ організовують додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі