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У Київській області повітряну тривогу оголошуватимуть по-новому: що змінилось

Четвер 24 липня 2025 09:53
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У Київській області повітряну тривогу оголошуватимуть по-новому: що змінилось Фото: у Київській області повітряну тривогу оголошуватимуть по-новому (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Київській області від сьогодні, 24 липня, повітряну тривогу оголошуватимуть диференційовано – лише в тих районах, де існує підвищена загроза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Миколи Калашника.

"Відсьогодні сигнал повітряної тривоги в Київській області диференційований. Це означає, що повітряна тривога оголошуватиметься лише в тих районах, де є реальна загроза. Наприклад, у разі фіксації ворожих цілей сигнал надходитиме лише в частину області, що перебуває під безпосередньою загрозою, а не по всій Київщині", - зазначив Калашник.

За його словами, така система була протестована сьогодні вночі спільно з Повітряними силами та ДСНС. Система відпрацювала надійно й без збоїв.

"Це не просто технічне оновлення, а впровадження принципу адресного оповіщення, що відповідає вимогам часу для підтримки роботи бізнесу, навчального процесу в освітніх установах та решти сфер", - додав він.

Керівник Київської ОВА також зазначив, що у регіоні продовжується модернізація всієї регіональної системи оповіщення.

Нова архітектура включає:

  • сучасне обладнання;
  • цифрові канали зв’язку;
  • резервне живлення, що забезпечує автономну роботу навіть під час відключень.

"Наша мета – щоб кожна громада Київщини була вчасно попереджена й захищена", - додав Калашник.

У Київській області повітряну тривогу оголошуватимуть по-новому: що змінилось

Правила поводження під час повітряної тривоги

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як врятувати життя під час повітряної тривоги, якщо ви перебуваєте вдома, на вулиці, або ж у транспортному засобі.

Крім того, ми пояснювали, як потрібно діяти під час масових випадків - вибухів, обвалів чи ворожих атак по цивільній інфраструктурі, а також чого робити при цьому категорично не можна.

У ДСНС також розповідали про надійність укриттів в Україні (і чи працює так зване "правило двох стін") та як діяти, якщо людина все ж таки опинилася під завалами.

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Київська область Повітряна тривога
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