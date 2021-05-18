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Японские врачи призвали отменить Олимпийские игры из-за ситуации с коронавирусом

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Токио, Вторник 18 мая 2021 20:41
Японские врачи призвали отменить Олимпийские игры из-за ситуации с коронавирусом Фото: проведение Олимпиады в Токио призвали отменить (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Ведущая медицинская организация Японии призвала власти страны и Международный олимпийский комитет отменить Олимпийские игры из-за резкого всплеска больных коронавирусом. Врачи отмечают, что в больницах не хватает мест для новых заболевших.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Мы настоятельно просим власти убедить МОК в том, что проведение Олимпийских игр будет сложным, и добиться решения об их отмене", - цитирует издание письмо японских медиков премьер-министру страны Есихидэ Суге.

Врачи отмечают, что резкий скачок новых заболевших коронавирусом вызвал нехватку медицинского персонала и больничных коек в Токио и нескольких других префектурах. По их мнению, летом при лечении пациентов медики столкнутся с дополнительными трудностями, а Олимпийские игры могут способствовать росту смертности от инфекции. "Япония будет нести максимальную ответственность", - уточняется в письме.

Отметим, местное население против проведения Олимпийских игр в стране. Так, была зарегистрирована онлайн-петиция с призывом к отмене Олимпиады. За несколько дней она набрала необходимые 200 тысяч подписей.

Ранее сообщалось, что города Японии отказываются принимать спортсменов, участвующих в Олимпийских играх 2020 года, на фоне обострения ситуации с коронавирусом.

В начале мая сообщалось, что японское правительство рассматривает возможность продления чрезвычайного положения из-за COVID-19 в Токио и других городах страны. Это может поставить под сомнение дальнейшее проведение Олимпийских игр.

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