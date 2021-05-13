Япония отказывается принимать участников Олимпийских игр из-за новой волны COVID

Города Японии отказываются принимать спортсменов, участвующих в Олимпийских играх 2020 года, на фоне обострения ситуации с коронавирусом. Местные власти обеспокоены, что в города будут перегружены медицинские учреждения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственные источники.

Сорок из более чем 500 городов, которые зарегистрированы для приема международных спортсменов, приняли решение не принимать участников Олимпиады для тренировочных лагерей и культурного обмена до начала спортивного состязания.

Нежелание некоторых городов принимать приезжих спортсменов, которые обычно являются предметом гордости общин за пределами принимающего города, является последним признаком глубокого беспокойства в Японии по поводу планирования Игр в разгар пандемии.

В частности, из-за всплеска заражений был отменен предолимпийский сбор национальной сборной Соединенных Штатов по легкой атлетике в префектуре Тиба.

Губернатор Тиба Тосихито Кумагаи заявил, что префектура не будет гарантировать больничные койки для спортсменов, так как они не должны получать преференции.

"Префектура Тиба не думает о том, чтобы гарантировать дефицитные больничные койки ... для спортсменов и людей, участвующих в Олимпийских играх, таким образом, чтобы запретить нашим жителям пользоваться ими", - заявил он.

В то же время чиновник из города Окуидзумо Сиро Хасэгава заявил, что у местных властей нет возможности принимать индийскую хоккейную команду для тренировок перед Играми, как планировалось.

"Время и расходы ограничены, поэтому невозможно проводить мероприятия по обмену между жителями и спортсменами", - заявил он.