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Японські лікарі закликали скасувати Олімпійські ігри через ситуацію з коронавірусом

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Токіо, Вівторок 18 травня 2021 20:41
Японські лікарі закликали скасувати Олімпійські ігри через ситуацію з коронавірусом Фото: проведення Олімпіади в Токіо закликали скасувати (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Провідна медична організація Японії закликала владу країни і Міжнародний олімпійський комітет скасувати Олімпійські ігри через різкого сплеску хворих коронавірусом. Лікарі відзначають, що в лікарнях не вистачає місць для нових хворих.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Ми настійно просимо владу переконати МОК в тому, що проведення Олімпійських ігор буде складним, і домогтися рішення про їх скасування", - цитує видання лист японських медиків прем'єр-міністру країни Есіхіде Суге.

Лікарі відзначають, що різкий стрибок нових хворих коронавірусом викликав брак медичного персоналу і лікарняних ліжок в Токіо і декількох інших префектурах. На їхню думку, влітку при лікуванні пацієнтів медики натрапляти на труднощі, а Олімпійські ігри можуть сприяти зростанню смертності від інфекції. "Японія буде нести максимальну відповідальність", - уточнюється в листі.

Зазначимо, місцеве населення проти проведення Олімпійських ігор в країні. Так, була зареєстрована онлайн-петиція із закликом до скасування Олімпіади. За кілька днів вона набрала необхідні 200 тисяч підписів.

Раніше повідомлялося, що міста Японії відмовляються приймати спортсменів, що беруть участь в Олімпійських іграх 2020 року, на тлі загострення ситуації з коронавірусом.

На початку травня повідомлялося, що японський уряд розглядає можливість продовження надзвичайного стану через COVID-19 в Токіо та інших містах країни. Це може поставити під сумнів подальше проведення Олімпійських ігор.

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