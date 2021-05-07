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В Японии против Олимпийских игр. Петиция уже собрала почти 200 тысяч необходимых подписей

Новина українською → Пятница 07 мая 2021 10:36
В Японии против Олимпийских игр. Петиция уже собрала почти 200 тысяч необходимых подписей Фото: в Японии собирают голоса против проведения Олимпиады (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Онлайн-петиция с призывом к отмене Олимпийских игр в Токио собрала за последние несколько дней почти 200 тысяч подписей. Население Японии против проведения Игр в условиях пандемии.

Об этом пишет Reuters.

До начала летних Олимпийских игр осталось менее трех месяцев. Но все еще остаются вопросы о том, как Токио может провести глобальное мероприятие и обезопасить волонтеров, спортсменов, официальных лиц и японскую общественность от COVID-19.

За два дня с момента запуска онлайн-кампания под названием "Остановить Олимпийские игры в Токио" собрала более 187 тысяч подписей, приблизившись к своей цели в 200 тысяч.

Опросы общественного мнения в Японии показали, что большинство населения выступает против Игр, которые должны открыться 23 июля.

Ранее сообщалось, что Японское правительство рассматривает возможность продления чрезвычайного положения из-за COVID-19 в Токио и других городах страны. Это может поставить под сомнение дальнейшее проведение Олимпийских игр.

РБК-Украина писало, что Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о подписании меморандума с Pfizer и BioNTech о пожертвовании вакцин для участников Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.

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