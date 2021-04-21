Олимпийская деревня в Японии будет безопасным местом от COVID-19, - глава МОК

Если японские власти введут режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, то это не повлияет на проведение Олимпийских игр . Олимпийская деревня будет самым безопасным местом в стране.

"Мы наблюдаем хороший прогресс: множество национальных олимпийских комитетов объявило, что команды будут вакцинированы, среди них США. Поэтому мы можем сказать, что большое количество участников, которые будут жить в Олимпийской деревне, будут с вакциной", - сказал Бах.

Глава МОК также сообщил, что стратегия реализации билетов на Игры в Токио может быть изменена. "Изменение стратегии реализации билетов обсуждается - это один из самых сложных вопросов у нас. Будут нововведения, но надо понять, что в этот момент мы на 100 процентов сфокусированы на том, чтобы провести Игры в Токио", - отметил он, не уточнив, какие именно изменения могут быть введены.