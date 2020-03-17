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Помпео: военные РФ убили десятки турецких солдат в Сирии

Новости » Политика     17.03.2020 - 22:05
Помпео: военные РФ убили десятки турецких солдат в Сирии
Фото: Майк Помпео (state.gov)

Помпео не уточнил количество жертв

Государственный секретарь США Майл Помпео заявил, что военные Российской Федерации убили десятки турецких солдат в ходе эскалации в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что выступая на брифинге в Госдепартаменте, Помпео не уточнил, когда и где именно были убиты турецкие солдаты, а также точное количество жертв.

Напомним, с 27 февраля в сирийской провинции Идлиб после тяжелых потерь армии Турции резко обострилась ситуация. Тогда в результате авиаудара сирийскими правительственными силами, которых поддерживает РФ, по сирийскому городу Идлиб погибли по меньшей мере 22 турецких военных.

Как сообщало РБК-Украина, во время переговоров в Москве 5 марта президенты Турции и Российской Федерации договорились о введение режима прекращения огня в сирийской провинции Идлиб. В рамках достигнутых соглашений было также договорено о совместном турецко-российском патрулировании в провинции Идлиб.

Позже президент Турции пригрозил проведением новой военной операции в Сирии в случае, если силы режима Башара Асада нарушат достигнутые в Москве договоренности. Анкара пристально следит за действиями режима Асада в Сирии.

Кроме того, Турция угрожала предпринять односторонние действия в сирийской провинции Идлиб в случае, если Россия не выполнит собственные обязательства рамках договоренностей.

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