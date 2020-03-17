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Помпео: військові РФ вбили десятки турецьких солдатів в Сирії

Новини » Політика     17.03.2020 - 22:05
Помпео: військові РФ вбили десятки турецьких солдатів в Сирії
Фото: Майк Помпео (state.gov)

Помпео не уточнив кількість жертв

Державний секретар США Майл Помпео заявив, що військові Російської Федерації вбили десятки турецьких солдатів в ході ескалації в Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що виступаючи на брифінгу в Держдепартаменті, Помпео не уточнив, коли і де саме були вбиті турецькі солдати, а також точну кількість жертв.

Нагадаємо, з 27 лютого в сирійській провінції Ідліб після важких втрат армії Туреччини різко загострилася ситуація. Тоді в результаті авіаудару сирійськими урядовими силами, яких підтримує РФ, сирійському місті Ідліб загинули щонайменше 22 турецьких військових.

Як повідомляло РБК-Україна, під час переговорів у Москві 5 березня президенти Туреччини та Російської Федерації домовилися про введення режиму припинення вогню в сирійській провінції Ідліб. В рамках досягнутих угод було також домовлено про спільне турецько-российське патрулювання в провінції Ідліб.

Пізніше президент Туреччини пригрозив проведенням нової військової операції в Сирії в разі, якщо сили режиму Башара Асада порушать досягнуті в Москві домовленості. Анкара пильно стежить за діями режиму Асада в Сирії.

Крім того, Туреччина погрожувала зробити односторонні дії в сирійській провінції Ідліб у випадку, якщо Росія не виконає власні зобов'язання рамках домовленостей.

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